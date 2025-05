Oroscopo di oggi: Mercurio in Gemelli, ecco come comunicheranno i segni zodiacali

Mercurio, il dio dai calzari alati, messaggero degli dei, sempre giovane, intelligentissimo e scherzoso. Il dio dell’argento vivo arriva nel suo transito in Gemelli e restituisce allo zodiaco una maggiore capacità comunicativa e sociale, si fa aereo come la sua natura vuole e impara a gestire più ambiziosamente le cose, visto che nel suo soggiorno in Gemelli si congiungerà anche al grande Giove, mentre Saturno gli darà man forte e la Luna, con le sue magie, inaugura un periodo splendido per Gemelli, Bilancia ed Acquario.

ARIETE

Coraggio, Ariete, finalmente si torna a parlare, comunicare, uscire, socializzare e a dire qualcosa in più in amore! Mercurio è a casa sua in una posizione congenialissima che vi rende spiritosi e molto propensi al dialogo. Inoltre favoreggia le piccole entrate economiche e delle piacevoli gratifiche al lavoro, dove ritrovate il gusto per la complicità ridanciana con i colleghi. In amore, vi potrà fare avere molte più informazioni e metterà il vostro segno nelle condizioni di comunicare veramente con il partner in maniera profonda e seria.

TORO

Finalmente Mercurio e la sua incerta cervellotica che si manifesta nei vostri gradi cessa, per trasferirsi ai Gemelli. Finalmente un po’ di pensieri in meno: non che detestiate l’azione del pianeta, ma sicuramente ne fate volentieri a meno, visto che per adesso il vostro più grande anelito è stare in pace. Mercurio vi assicura, però, in questa posizione, piccoli successi economici che vi faranno stare meglio e la possibilità di gestire tutto entro le scadenze. Inoltre vi promette di farvi avere una visione più lucida delle cose, tramite informazioni utili che arriveranno.

GEMELLI

L’ospite più gradito nei vostri gradi è proprio Mercurio, il vostro pianeta, che promette di inaugurare la vera primavera della vostra vita, dopo tanti anni. Anche l’appoggio di Saturno, Luna nuova e Giove giocherà un ruolo fondamentale con l’ingresso del vostro pianeta nel segno, facendolo esaltare di energia, ma rendendovi sintetici, pronti, forti e di nuovo sorridenti e socievoli. Il vostro cielo è un vero e proprio tripudio e Mercurio vi farà fare tutte le telefonate che non avete fatto o rimandato, i piccoli viaggi a cui tanto tenete e vi farà riscoprire le luci della mondanità.

CANCRO

Mercurio si nasconde e qualcosa viene meno: poiché avete forse esagerato con una serie di dubbi e incertezze, adesso è il caso che voi Cancro non esageriate con il partner o in delicati rapporti familiari. Il cielo vi assicura, però, che siete sulla strada giusta per captare empaticamente le condizioni affettive che avete intorno e intercettare i sentimenti anche senza troppo bisogno delle parole, ma di questo ne farete tesoro. Mercurio non vi ha voltato le spalle, sta solo sussurrandovi all’orecchio…

LEONE

Un ritrovato Mercurio, per voi Leone, che da adesso saprete di potere contare sulla squadra e sulla comunicazione organica ben condotta e da voi supervisionata. Arrivano, con Mercurio in Gemelli, tanti nuovi inviti, proposte e socialità: ne avevate bisogno. Aria di svecchiamento intorno a voi in termini di rapporti sociali, ma anche novità che giungono su cambiamenti o colpi di scena nella vita dei vostri amici o conoscenti, anche al lavoro potrebbero esserci novità, ma in quel caso sarete protagonisti.

VERGINE

Mercurio è anche il pianeta di voi Vergine, che entra proprio da adesso in quadratura: eccovi pronti a rinunciare a qualcosa a livello comunicativo, magari sarete ancora un po’ insicuri sentimentalmente o non vi sentite per adesso di sbilanciarvi facendo promesse. Comprensibile, con il vostro pianeta in condizione avversa al vostro cielo, ma visto che proprio il vostro segno è decisamente sgombrato da oberi planetari pesanti, adesso godetevi un po’ di leggerezza. Di fronte alla fine dell’opposizione con Saturno, del resto, Mercurio avverso che volete che sia?!

BILANCIA

Mercurio torna a farvi sorridere, cari Bilancia: la sua meravigliosa posizione di trigono vi rende briosi e speranzosi, passerete tutto il transito di questo Mercurio in Gemelli a confrontarvi e a scambiare pareri con amici o equipe lavorativa, mettendovi anche nelle condizioni di essere critici nei confronti di voi stessi, attribuendovi qualche responsabilità. Nelle mondanità ritrovate il calibro della vostra eleganza e la misura di come alcune situazioni si sono evolute in maniera migliorativa in taluni casi, meno in altre. Ora pensate solo a organizzare delle belle serate in compagnia.

SCORPIONE

La bella notizia è che, finalmente, Mercurio ha smesso l’opposizione in Toro, favorendo un ritrovato benessere comunicativo, alleggerendo i pensieri e restituendovi degli spazi comunicativi. Ora è il caso di riprendere in mano le fila della vostra vita e di riuscire a compiere qualche azione nei confronti del vostro benessere, consultando magari uno specialista per qualcosa che vi aiuterà a risolvere un problema. Alleggerirvi sarà il compito di questo transito, finalmente positivo.

SAGITTARIO

Inizia l’opposizione di Mercurio che rende tutto un po’ più impacciato a livello comunicativo: è solo che voi Sagittario siete insospettabilmente allergici alle chiacchiere o alla troppa attenzione su di voi, di cui si parla un po’ nel sociale. Forse avete qualcosa da festeggiare, e i nuovi traguardi lavorativi o pratici che avete compiuto sembrano aver portato tanta attenzione intorno a voi… Anche se non siete degli assi della comunicazione, sfruttate il momento di attenzione su di voi.

CAPRICORNO

Mercurio sparisce dalla vista di voi Capricorno, ed eccovi impegnati a gestire meglio la comunicazione che riguarda le cose pratiche e lavorative. Il transito vi suggerisce di non scalpitare troppo se le risposte arriveranno con una certa lentezza o non sempre ci sarà riscontro: Mercurio vi promette di tornare ad essere generoso con i suoi favori tra qualche tempo. Intanto approfittate di questo momento per leggere, fare qualche telefonata a qualche amico e interessarvi a qualcosa di nuovo e originale.

ACQUARIO

Per voi Acquario è uno stupendo Mercurio di trigono, che vi riporta alla voglia di essere più veloci, meno pigri mentalmente e nelle piccole azioni di ogni giorno. Durante il transito in Toro vi eravate un po’ arenati e non riuscivate a fare tutte le cose che dovevate: adesso riprendete lo sprint e vi confermate ancora una volta il segno più veloce dello zodiaco nel capire, comprendere e passare immediatamente all’azione. Inoltre è un mercurio che parla d’amore, di messaggi, di telefonate e di tante altre cose che si risvegliano nel vostro cuore innamorato.

PESCI

Mercurio inizia per voi Pesci una quadratura, che avrà il compito di mettervi in una posizione di osservazione e di accumulare elementi che vi aiuteranno poi a sviluppare una tesi che da tempo volevate dimostrare. Al lavoro vorrete lasciare dei margini temporali per essere più giusti e sicuri nei giudizi, mentre nella vita privata preferirete non dilungarvi troppo in spiegazioni, ma accogliere anche le differenza di vedute di chi amate, pure se questo transito vi darà ragione su qualcosa che non vi convince.