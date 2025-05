Oroscopo di oggi: la Luna si fa nuova e i segni rinnovano le emozioni

La Luna si fa nuova nello zodiaco, il che significa che si andrà a congiungere al Sole: tutto ciò avviene in Gemelli e il bisogno di cambiare qualcosa emotivamente e di darsi a un rinnovo sarà manifesto, dichiarato e comunicato. Vediamo come segno per segno.

ARIETE

Per voi Ariete è una Luna che esige l’espressione dei vostri sentimenti, il confronto tra ciò che sentite e la vostra parte razionale. Tenderete a rinascere nei sentimenti e conferirete una nuova ed esaltante vigoria e fierezza in ciò che provate. L’istinto che provate di manifestare qualcosa di bello è finalmente libero e regna sovrano in voi. Maggiore ambizione al lavoro dove vi imporrete un po’.

TORO

Per voi Toro è una Luna molto pragmatica, che si concentra soprattutto sul prendere delle decisioni importanti a livello economico che avranno un grosso peso nel futuro. Sarà fondamentale il dialogo con il partner o qualche referente e familiare, ma ciò che non verrà meno sarà la competenza di qualcuno che avete intorno che saprà consigliarvi nel migliore dei modi.

GEMELLI

Protagonisti indiscussi non solo sotto questa Luna nuova, ma per tante altre ragioni che vi incoronano come i migliori dello zodiaco in questo periodo. Sentirete che si è chiuso un lungo e annoso ciclo, perché possiate rinascere in un nuovo flusso fatto di rinnovo, grandi soluzioni e aspettative per il futuro. I sentimenti riprendono nuova vigoria.

CANCRO

La vostra dea Luna darà spettacolo, cari Cancro, e troverete che la cosa più importante saranno i sentimenti che vi rivelerà. Proprio perché accade nel segno precedente al vostro, tenderà a portare alla luce una serie di emozioni nascoste, sia in voi che nelle persone che avete intorno, in particolare del partner che vi apparirà sotto una luce nuova. Le idee si chiariranno una volta per tutte e le emozioni avranno campo libero di espressione.

LEONE

Fantastica e divertentissima questa Luna nuova, per voi che prendete il meglio da questo influsso in termini amicali e mondani. I risvolti di questa Luna saranno anche generosi e clementi e vi aiuteranno a considerare che forse avete trattato con sufficienza o poca attenzione alcune persone, che invece si rivelano molto più interessanti e generose del previsto. Stupitevi, dunque, di questa Luna che non vi farà mancare sorprese piacevoli.

VERGINE

Anche la Luna nuova, come Mercurio, si forma in quadratura e, per voi Vergine, non è un aspetto fantastico, ma è la giusta pressione emotiva per farvi comprendere che in amore dovrete esprimervi ed espandere le vostre emozioni, in maniera davvero più forte, ampia e netta. Sarà un aspetto che porterà al collasso la sopportazione delle cose che non amate più e vi metterà nelle condizioni di ricercare sentimenti più appaganti.

BILANCIA

Per voi Bilancia è una Luna nuova di trigono e di grande completezza emotiva: tutte le emozioni sembrano chiare e godono di una logica come non si vedeva da tempo. I pianeti vi chiederanno molto, ma ricordate che tra le cose che dovrete eliminare risulteranno lampanti quelle da cui non vi separerete più. Molti di voi si guarderanno dentro e comprenderanno che la propria vita va investita in direzioni costruttive e, se non trovate autentico qualcosa, arriveranno le decisioni giuste da prendere.

SCORPIONE

La Luna nuova in Gemelli, per voi Scorpione, è una strizzata d’occhio agli affari sentimentali e passionali che prevedono sì una certa complicanza, ma che garantiscono il mistero e l’adorata adrenalina che tanto vi è mancata nell’ultimo periodo della vostra vita. Forti del fatto che i pianeti vi hanno reso più liberi, ora potrete dedicarvi alle passioni, ma anche a gestire meglio elementi economici e patrimoniali della vostra famiglia, assumendone la conduzione.

SAGITTARIO

Luna nuova d’opposizione per voi che siete dall’altra parte dello zodiaco. Il dolce sentimento lunare vi vorrà un po’ più romantici, gelosi e più pronti a conoscere meglio il partner, sperimentando nuovi confronti, nuove condizioni in cui si misura il rapporto. Per i single, la Luna risulta assolutamente complice e intrigantissima: conoscenze nuove vi accenderanno il cuore e gli sviluppi sentimentali assumono connotati molto più coinvolgenti.

CAPRICORNO

Questo novilunio per voi è d’ispirazione e tenderebbe a fare diventare i Capricorno un po’ più stregati dalla Luna, in balia di alcune pulsioni a cui non siete troppo avvezzi, ma che risulteranno irresistibili. Molti di voi riscopriranno l’istinto, a volte a scapito della razionalità imperante tipica del vostro segno zodiacale. Mentre il lavoro procede in maniera molto complessa, ecco che potrebbe saltar fuori qualche sorpresa affettiva da perdere la testa.

ACQUARIO

Stupendo novilunio per gli Acquario, innamorati e in vena di emozioni. Una configurazione quanto mai fortunata e felice, che mette tutto nella casa dei giochi e dell’amore. Sarete molto più a contatto con la vostra felicità, con le emozioni costruttive e con tutto ciò che comporta vivere sentimenti e ruoli nuovi. Estro e fantasia non mancheranno e un’altra delle vostre ispirazioni darà il via a un nuovo filone affettivo della vostra vita.

PESCI

Per voi Pesci questo novilunio è di quadratura, e potrebbe segnalarvi dei blocchi affettivi, qualcosa che non fluisce come vorreste, qualcosa che osserverete e vi riserverete di gestire meglio più in là. Non sempre, data la vostra grande percettività, riuscite a spiegare ciò che sentite e, probabilmente, sentirete qualcosa che vi turba o che non vi aspettavate da un amico: cercate però di decontestualizzare e di non fissarvi troppo. Sarete, sotto questo transito, un po’ più impietosi nei giudizi.