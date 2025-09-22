Oroscopo speciale di oggi: la Luna nuova in Vergine scatena l’azione e libera i sentimenti

22/09/2025 di , Tempo di lettura 3 min

La Luna, proprio nell’ultimo giorno d’estate, transiterà in Vergine: nella sua fase di Luna nuova, si opporrà all’austero Saturno, retrogrado in Pesci, ed esalterà la voglia di azione e di agire al di là delle regole e degli schemi che tengono prigionieri i sentimenti.

ARIETE

È una Luna che vuole rivoluzionare di più il quotidiano di voi Ariete e rendere piacevole e comoda la routine, rendendo i cambi di abitudine molto più fluidi e interessanti. Ritroverete una sensazione di comfort sia a casa che al lavoro e l’amore troverà un posto nella vostra vita.

TORO

Meravigliosa fase lunare per voi Toro: il percettibile astro parla d’amore e di ritrovato entusiasmo nelle cose. Si accendono i sentimenti e vi sentite più liberi di esprimerli e di poterli espandere. È una Luna che parla anche di fertilità e di ripresa umorale.

GEMELLI

Luna che vi aiuta a rimuovere qualcosa dal passato e che vi impone una realtà nuova nel vostro assetto quotidiano. Crea grandissime aspettative rispetto alla gestazione di un progetto familiare che sembra sistemare molto la logistica e qualcosa di importante.

CANCRO

La vostra Luna darà spettacolo in questa fase: tesa e protesa a rompere gli schemi stantii di Saturno e decisa a riprendersi i suoi sentimenti, le sue spontaneità che sentite, voi Cancro, troppo sacrificate o schiacciate, dal lavoro e dagli obblighi che finalmente gestirete in maniera diversa.

LEONE

La vostra realtà sta per cambiare con questa fase lunare, che si compie, per voi Leone, in maniera chiara e sotto i vostri occhi, annunciando svolte pratiche – lavorative ed economiche – che da tempo aspettavate e che nulla, adesso, potrà ostacolare.

VERGINE

Siete i protagonisti, voi Vergine, di questa fase lunare che finalmente si porta via ombre e fantasmi, e rinvigorisce tantissimo la vostra anima, assetata di libertà e di voglia di uscire da tutto ciò che sentite soffocato e costretto. Niente più compartimenti stagni per i vostri sentimenti.

BILANCIA

Questa Luna, per voi Bilancia, sembra voler liberare e sciogliere un legame davvero costrittivo e apporre una conclusione a tutto ciò che non vi fa vivere bene, o che rappresenta un limite che non permette ad alcune vostre aspirazioni di essere compiute.

SCORPIONE

Bellissima Luna per voi Scorpione, che state vivendo un rinnovamento sociale importante, fatto di amici e scoperte nuove, C’è una voglia di ripartenza che vi darà molta energia e coraggio, e vi farà stare bene con gli altri senza dovervi preoccupare del futuro pratico.

SAGITTARIO

Fase lunare atta a farvi riflettere meglio sugli obbiettivi lavorativi, che vi propongono delle scelte davvero importanti e concrete. Senza troppo esagerare, la Luna vuole dire a voi Sagittario che ciò che provate e la strada che volete seguire è giusta: dovete solo scegliere accuratamente i tempi.

CAPRICORNO

Splendida è la Luna per il Capricorno che, con un magnifico trigono, illumina il suo cielo, rendendolo morbido e sentimentale, aprendolo ai sentimenti e facendogli cambiare approccio nei confronti stessi della vita. I Capricorno sembrano rinascere.

ACQUARIO

I sogni, per voi Acquario, non sono altro che idee applicate alla realtà come progetti e ne avrete da vendere. Tuffatevi quindi in questa Luna che vi fa sentire il bisogno di amare e di stare bene, ma anche di scoprire un’altra parte di voi che, come al solito, sorprenderà.

PESCI

Luna in opposizione a voi Pesci, con Saturno ospite retrogrado alla fine dei vostri gradi: una configurazione davvero significativa, visto che la sfrutterete per aprire il vostro cuore e dare voce a tutto ciò che pensate, pur consapevoli di rischiare qualcosa…

