Oroscopo di oggi 6 giugno: Venere in Toro, a chi sorride la dea dell’amore?

La bella Venere entra in Toro, la sua sede naturale, quella legata alla natura viva delle cose e che la rende florida. A chi sorriderà la capricciosa dea dell’amore?

ARIETE

Venere in Ariete uscente ha lavorato generosamente per voi, rimettendo tutto in ballo in amore e facendovi riattivare. Adesso che il pianeta entra nel segno successivo del Toro vorrà che traduciate in azioni pratiche e concrete i sentimenti che provate, e che vi sentiate pronti a scommettere su una storia nata da poco.

TORO

Per voi Toro è un tripudio: il vostro pianeta arriva a portarvi un risveglio sentimentale, passionale e pieno di grandi emozioni come non le vivevate da tempo. Intorno a voi ci saranno le condizioni che desideravate, quelle relative a pace e calma che tanto avete faticato per ottenere. Aumenterà anche la bellezza e migliora notevolmente la salute.

GEMELLI

Venere, per voi Gemelli, si fa intrigante e vi manifesta una certa sospettosità. Sarà pronta a sussurrarvi alle orecchie molte intuizioni e vi renderà molto intuitivi in fatto di amore. Inizia un bel gioco seduttivo che vi coinvolgerà e risulterà divertente. Attenzione, sotto questo transito, ai falsi amici…

CANCRO

Ottima posizione per voi Cancro: la bella Venere vi farà riscoprire le amicizie e i rapporti più socievoli. Sarà una Venere per voi rassicurante: rimette a posto le faccende di cuore, motivandovi positivamente. Con Venere amica e Giove tra poco nei vostri gradi, preparatevi a vivere in amore un bellissimo momento.

LEONE

Venere, dopo un lungo idillio con Marte che risiede nei vostri gradi, si trasforma in nemica e mette in discussione tutta una serie di faccende legate alla dimensione di coppia. In aumento gelosie e qualche tensione ma, in compenso, vi obbligherà a rimettervi in forma e a volervi piacere di più.

VERGINE

Una stupenda Venere di trigono è quello che ci voleva per farvi di nuovo scendere in campo in amore, e darvi tutta la sicurezza che avevate perduto. In questo momento migliorerete di molto il vostro aspetto e vi sentirete coinvolti in qualcosa che vi fa stare bene e vi fa sentire sicuri. Anche piccole entrate di denaro saranno possibili.

BILANCIA

Anche se Venere è il vostro pianeta, la sua presenza in Toro non è l’ideale per voi Bilancia. La distanza in gradi, infatti, farà diminuire il brio, vi farà rendere conto meglio della condizione generale delle relazioni, e quali sono le alleanze o i supporti giusti che vi servono in questo momento della vostra vita. Vi sentirete pervasi da un senso pratico e spartano nelle relazioni, che faranno diminuire le dolcezze.

SCORPIONE

Inizia l’opposizione della bella Venere che, a voi Scorpione, sembrerà più che altro provocatoria, ponendovi davanti a un soggetto di desiderio al quale non saprete davvero resistere e rendendovi agguerriti e motivati, volendolo un po’ a tutti i costi. Ora che lo zodiaco ha variato molto la posizione di alcuni pianeti, torneranno gli struggimenti d’amore tipici degli Scorpione.

SAGITTARIO

Venere, dopo un lunghissimo periodo di trigono che ha rimesso in sesto la vostra vita affettiva e relazionale, adesso scomparirà un po’ dai radar. Ma poco male: sentite già che l’opposizione del vostro pianeta Giove è alla fine, state meglio e potrete di nuovo ripensare alla vostra vita sentimentale in maniera decisamente più leggera e serena.

CAPRICORNO

Uno stupendo trigono per voi, che sentite già di essere fuori da un lungo processo che vi ha portato, in amore, a reiterare alcune dinamiche, che alla fine non si sono rivelate il meglio per voi. Probabilmente, i pianeti volevano dirvi che dovevate finire di finire. Adesso, però, godetevi una piccola rinascita in amore: Venere vi aiuterà a vivere il nuovo assetto planetario.

ACQUARIO

Per voi Acquario, sempre allergici ai rapporti di coppia troppo soffocanti, eccovi entrare in una quadratura con la bella Venere che vi ha promesso tanto, ma che ancora non vi soddisfa. Inizierà un periodo in cui vi dovrete rimettere in forma e gestire la meglio la situazione generale, dandovi forza e motivazione, mentre le sfide per fare tutto bello in amore aumenteranno.

PESCI

Per voi Pesci, che siete i romantici e profondi dello zodiaco, eccovi la Venere amica e adatta a voi: quella che vi stimolerà nel dialogo e nella condizione sociale in cui brillerete. Più spensierati che mai, avrete voglia di fare più cose in coppia e di dedicarvi a molte cose che avevate trascurato. Agenda piena di inviti e di occasioni mondane davvero piacevoli.