Speciale oroscopo dal 12 maggio 2025: Luna piena in Scorpione

La Luna piena in Scorpione infonde nello zodiaco l’esigenza di uno scavo introspettivo quanto mai profondo, e la ricerca di tante immagini di noi sepolte nei meandri della nostra psiche, che alcuni nello zodiaco dovranno riesumare. Per natura, i più abili in questa operazione saranno i segni di Acqua, mentre i Fuoco dovranno accettare di aver perso qualcosa e che non è il loro momento; i segni di Aria che non sempre la sensibilità di chi amano corrisponde alla loro; e i Terra a cedere qualcosa di sé per avvicinarsi a chi amano.

ARIETE

Questa Luna piena si scontrerà con il vostro Marte, che per adesso vive nel segno del Leone, il che potrebbe portare a galla il divario tra passione e sentimento. Alcuni di voi si sentiranno più appagati dai sentimenti, altri dalle passioni, ma il desiderio dell’Ariete è che possano coesistere entrambe le tendenze.

TORO

Vi chiederà molto questa Luna: non solo è in opposizione, ma accentuerà la doppia quadratura di Plutone e di Marte. Il senso della configurazione servirà a darvi maggiori certezze, a farvi incrementare la vostra consapevolezza e l’urgenza di una trasformazione profonda, che vi faccia però rivalutare quanto siete stati grandi a sopportare e a trasformare gli ultimi anni in qualcosa di positivo.

GEMELLI

Per voi il cielo ha molto da dire: è una Luna che vi riporta nella quotidianità, che per voi Gemelli sarà meravigliosa, poiché avete trasformato molte situazioni con le vostre scelte e state vivendo l’amore in maniera del tutto nuova e avvincente, ma anche con una serena calma inusuale. Rivaluterete tutto in maniera generosa e positiva.

CANCRO

Per voi è una Luna piena di trigono che vi aiuta non poco: vi fa rendere conto di quanto importanti siano le condizioni dell’amore, ovvero di come i sentimenti, per voi che siete sempre molto romantici, debbano trovare riscontro in una realtà che permetta loro di evolversi ed essere fertili. Dentro di voi ci sono ancora ferite che dovete lenire con l’aiuto del partner.

LEONE

Luna piena di quadratura per voi Leone, presi da una smania di rivalsa che il Marte che ospitate nei vostri gradi scalpita per ottenere. Questa Luna vi aiuterà a rassegnarvi al fatto che non è il momento, e che dovrete pazientare ancora per un po’, nutrendo comunque la consapevolezza che ciò in cui credete è davvero importante e di possibile realizzazione, non scoraggiatevi.

VERGINE

La pienezza della Luna in Scorpione, per voi Vergine, è assolutamente positiva e costruttiva: anche solo perché vi alleggerisce e vi mette nelle condizioni di smistare una serie di carichi verso colleghi, collaboratori e familiari. Molto più consapevoli dei tempi e dell’andamento delle cose, vi rasserenerà molto.

BILANCIA

Una Luna piena che parla di risultati a voi Bilancia, di evidenze che non possono essere più trascurate, di fattori di perdita che sarà il caso di arginare e di scadenze a cui ottemperare il più rapidamente possibile. Forse alcune critiche vi arriveranno in maniera inevitabile, ma starà a voi trasformarle in annotazioni costruttive per evitare sbagli ulteriori.

SCORPIONE

Siete i grandi protagonisti di questa meravigliosa Luna piena che non sarà semplice da gestire, visto che gravano su di lei le quadrature di Marte in Leone e di Plutone in Acquario. Molti di voi saranno in contatto con la realtà e con la verità di sé stessi, e da questo momento in poi inizia la vostra vera svolta di anni davvero complessi e complicati, che finalmente vi restituiranno il premio per la vostra resistenza.

SAGITTARIO

Sarà, per voi Sagittario, un plenilunio davvero importantissimo, che vi restituirà molto in termini emotivi, dandovi anche modo di sondare alcune parti di voi stessi, di accettare ciò che avete perso e di rendervi conto che siete in un’altra vita e in un’altra realtà. Godetevela, quindi, e non indietreggiate più davanti al futuro: niente più passato poco utile.

CAPRICORNO

Questa Luna vi aiuterà moltissimo a prevenire ed evitare ostacoli, e a rendervi conto di quanti amici avete veramente. Forse qualcuno vi ha deluso o le aspettative non sono state all’altezza: cercate allora di comprendere che questa Luna vuole solo indicarvi quali sono le direzioni relazionali da non nutrire e in cui non profondere energia che si disperde.

ACQUARIO

Sarà un plenilunio di quadratura e, per questo, un po’ spigoloso: alcuni dovranno fare i conti con un po’ di ansie e di resistenze che ancora nei sentimenti tendete a manifestare. Il vostro momento è molto complesso, e voi ospitate Plutone che quadra questa Luna e rincara l’opposizione di Marte: dovrete cercare di non esagerare, di non avere scatti emotivi incontrollati e pensare che a volte sparire e stare tranquilli è il miglior modo di fare spazio al destino.

PESCI

Stupendo plenilunio di trigono per voi, che non farà altro che dare conferma alle vostre intuizioni, anche quelle che vi facevano presagire poca affidabilità nei confronti di alcune persone. Non fatevi prendere la mano da pietismi o ripensamenti, poiché la priorità per adesso è salvare ogni cosa che ritenete vada salvata e messa al sicuro da rapporti predatori. E ci riuscirete in maniera eccellente.