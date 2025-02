L’oroscopo di marzo 2025: nel mese dell’equinozio, anche il transito di Nettuno da Pesci ad Ariete

Ed eccoci giunti a marzo che, come molti navigatori dell’oroscopo sanno, segna il capodanno zodiacale. Doppiando il punto vernale, ovvero l’ultimo grado tra Pesci ed Ariete, l’inizio e la fine dello zodiaco, inizia il nuovo ciclo annuale del Sole e dell’intero zodiaco. Questo marzo sarà carico di eventi, e non solo per via dell’equinozio, ma anche perché sarà segnato, nelle prime tre settimane, dalle piccole baruffe dei pianeti veloci, Mercurio che insegue Venere, che fa dietrofront andando in moto retrogrado e tornando ad abbracciare Nettuno in Pesci, mentre Marte darà vigoria a tenti elementi zodiacali e planetari. A fine mese una splendida Luna nuova in Ariete rimarcherà la potenza rediviva dell’Ariete, mentre proprio l’ultimo giorno del mese Nettuno, dopo ben 14 anni, si trasferirà in Ariete.

ARIETE

Questo, per voi Ariete, sarà un marzo indimenticabile, non solo perché inizia la vostra stagione, ma perché Marte, seppure in uno scomodo Cancro, si esprimerà al meglio e con vigoria. I pianeti veloci faranno un andirivieni nei vostri gradi: Venere andrà a ritroso, tornando per un attimo in Pesci per abbracciare Nettuno ed accompagnarlo in Ariete, nei vostri gradi, dove sarà per anni vostro illustre ospite. In termini amorosi inizia per voi un periodo di rivoluzione sentimentale che vi farà ripartire per le grandi imprese del cuore. Mentre al lavoro qualcosa vi porta lontano, sia logisticamente che carrieristicamente.

Il consiglio delle stelle è di investire solo su voi stessi, di non tentare operazioni troppo ardite per adesso e di ascoltare la vostra rinascita pulsare ed esprimersi.

TORO

Per voi Toro questo marzo è un mese un po’ emotivo. Con il traffico dei pianeti in Ariete una serie di piccole paure potrebbero assalirvi, e sarà facile per voi confondervi un po’. Potreste avere la sensazione di sentirvi giudicati o criticati al lavoro, ma niente che possa veramente mettervi in crisi, sarete solo più permeabili emotivamente. Sicuramente l’ambito economico è quello che andrà meglio gratificandovi e facendovi sentire meglio, per questo marzo, però, sarà bene non nutrire progetti troppo ambiziosi. I moti retrogradi di Venere in amore potrebbero farvi ripercorrere delle tappe importanti del vostro percorso, e darvi modo di fare meglio il punto della situazione con il partner. La Luna a fine mese illuminerà i dubbi, mentre l’ingresso di Nettuno in Ariete favorisce una certa sensibilità onirica.

Il consiglio delle stelle è quello di essere più forti delle insicurezze che naturalmente ogni tanto si generano.

GEMELLI

Con un Mercurio così smarcato ed amico, i Gemelli riprenderanno una vitalità scoppiettante. Marzo è un mese in cui sarete pervasi dalla voglia di fare, di agire, e di vivere! Amicizie e relazioni sociali saranno soprattutto il fulcro su cui scatenerete una nuova entusiasmante motivazione. Per altro la Luna nuova di fine mese sarà decisamente amica, e vi farà riprendere rapporti che credevate sopiti da tempo. Mentre un cambiamento importante al lavoro potrebbe mettervi nelle condizioni di riempirvi di stimoli e di curiosità nuove. Le baruffe planetarie dei pianeti veloci renderanno l’amore un po’ un’altalena di emozioni. Ma la notizia più bella è che, dopo ben 14 anni, Nettuno dismetterà la sua quadratura facendovi sentire meno insicuri e non minando più le vostre concretezze.

Il consiglio delle stelle è di concedervi qualcosa di più visto che le restrizioni economiche sembrano finite e che la vostra situazione generale si semplifica sempre più.

CANCRO

Marzo per voi Cancro sarà un mese che porterà un’importante riflessione. Molti di voi si chiederanno quanto il lavoro che avete svolto fino ad adesso vi abbia soddisfatto, ed in moltissimi casi la risposta sarà positiva visto che avete avuto Saturno in trigono per più di un triennio, ed è proprio lui il pianeta del lavoro. Gli altri giganti planetari in questo Marzo vi faranno riflettere sull’esigenza di come investire tutto questo bagaglio, a fronte di scelte che hanno a che fare con casa e famiglia. Forse dovrete cambiare molte cose già in questo mese, ma non dovrete commettere l’errore di contare troppo su risorse non vostre e di prendere in considerazione che i tempi cambiano velocemente, tanto da non considerare i criteri fino a pocanzi usati come attuali. Per quello che riguarda i sentimenti il mese è molto variegato, poiché i pianeti dell’amore fanno molti movimenti strani: Marte nei vostri gradi fa andare bene la passione, ma non sempre con Mercurio in quadratura dall’Ariete sarà possibile il dialogo. Luna e Nettuno a fine mese vi obbligheranno a rendervi conto che dovrete essere più concreti.

Il consiglio delle stelle è di non farvi abbagliare dalle proiezioni dei vostri desideri.

LEONE

Per voi Leone è un mese rinvigorente, tanto che sarà necessario tenervi un po’ a bada. Sicuramente la parte finale del mese, con il passaggio del Sole nell’ultima decade, la splendida Luna nuova di trigono che illuminerà i vostri dubbi e l’immensa capacità di sognare di Nettuno che saranno tutti in trigono, vi farà sentire forte l’esigenza di esprimervi e di stare bene. Lungo le prime settimane, per via dei pianeti veloci, le relazioni sono alquanto scalpitanti e vi obbligheranno a scontrarvi soprattutto al lavoro con colleghi a proposito di condizioni che non gradite. Marte in Cancro vi continua a far vedere competitors ovunque e voi non vedete l’ora di reagire, ma forse siete un po’ prevenuti. Anche economicamente inseguite una maggiore realizzazione, mentre tentate di ambire ad una operazione economica molto ambiziosa, per la quale i tempi non sono ancora maturi, basterà aspettare Saturno che tra qualche mese sarà totalmente a vostro favore. Dopo il 20 sarà un ottimo periodo. In amore il partner potrebbe essere preoccupato dalla vostra iperattività e vi consiglia di essere più tattici e diplomatici.

Il consiglio delle stelle è di dosarvi meglio questo mese: è vero che è tornata l’energia, ma non sarà saggio esplodere dopo un lungo periodo di accumulo, lasciate defluire.

VERGINE

Marzo è un mese che, come ogni anno, vi mette di fronte alle evidenze. Voi Vergine che abitate la parte opposta dello zodiaco tenderete a subire una serie di assalti planetari che però saranno resi chiarissimi dal Sole. Sicuramente aumenta la percezione di se stessi, e la vostra incredibile capacità di analisi. Complici i pianeti altri, vi potrà capitare di sentirvi obbligati ad aderire a una serie di scelte al lavoro che non condividete. Non esponetevi troppo e cercate di non cercare vie brevi, poiché potrebbero nascondere imprevisti non calcolabili. Le decisioni da prendere dovranno essere molto caute e supportate da garanzie. Nei sentimenti sentite che ancora qualcosa non si completa, ma l’ultima parte del mese vi aiuterà a vederci più chiaro e anche a fidarvi un po’ di più. La grande notizia è che, dopo 14 anni, Nettuno smetterà di agitare le acque e di confondervi.

Il consiglio delle stelle è di non farvi coinvolgere troppo e di non prendervi responsabilità che non avete voglia di sopportare.

BILANCIA

Marzo è un mese che porta a voi Bilancia una serie di opposizioni con cui fare i conti. Molte opzioni sembrano valutabili in questo momento ma non siete troppo convinti di quale possa essere la più efficace. Le opposizioni planetarie vi consigliano di non insistere troppo su direzioni che rivelano una certa inefficacia, e di ridurre al minimo gli investimenti su cose e persone. La parte finale di marzo sembra decisamente decisiva per la soluzione di tante pendenze. Il cielo è assolutamente carico di tantissime sfide ma che dovrete affrontare con calma. L’ingresso del Sole in opposizione potrebbe ricordarvi che avete bisogno di rimettervi in forma. I pianeti veloci saranno ballerini, ma Marte proprio non vi lascia tregua dalla sua quadratura in Cancro, creando piccoli disguidi. La Luna nuova, però, vi farà vedere qual è la strada, anche se non sarà semplice raggiungerla. Nettuno inizierà una lunga opposizione e vi confonderà un po’, è vero, ma riaccenderà dentro di voi la voglia di sognare.

Il consiglio delle stelle è quello di riuscire ad affrontare tutto con la consapevolezza che gli strumenti validi si costruiscono con il tempo.

SCORPIONE

Un ottimo mese per voi Scorpione… finalmente! I passaggi planetari giusti arrivano dai Pesci, e la condizione ideale, quella di trigono, favorisce lo sviluppo e l’avvio di tanti progetti soprattutto lavorativi. Con Venere che retrograda in Pesci si potrà anche ritrattare in amore con qualcuno con cui gli Scorpione hanno qualcosa in sospeso, i single invece avranno molte opportunità. Ciò che conta di più è la nuova sicurezza che le condizioni del cielo assicurano. Marte dal suo trigono in Cancro vi renderà passionali ed intensi, e le decisioni si faranno chiare con Mercurio che a marzo vi regala un ultimo sprazzo di fortuna per potere chiudere una trattativa vantaggiosissima e fortemente importante al fine di evolvere la vostra carriera. La Luna sarà d’aiuto a concentrarvi sulle piccole cose del quotidiano, mentre Nettuno terminerà il suo trigono e i ricordi del passato saranno, finalmente, solo ricordi.

Il consiglio delle stelle è di non perdere tempo, e di concludere al meglio trattative e di non aver paura di cambiare in amore.

SAGITTARIO

Coraggio, Sagittario, se Giove è ancora contro, Venere e Mercurio saranno preziosissimi alleati in questo marzo tutto da vivere con positività. Non sarà un mese di grandezze, ma proprio la bella Venere vi ricorda che, se Giove è fortuna major, lei è fortuna minor, e a cavallo del suo trigono sarà benevolente con voi non solo in amore ma nei piccoli colpi di fortuna, o in entrate economiche non eccezionali ma sicuramente utili. L’oroscopo di questo mese depone bene per tutto quello che sarà a spizzichi e a bocconi, allietato dalla riscoperta di passioni e inclinazioni che avevate un po’ tralasciato. La fine del mese sarà sicuramente importantissima, poiché la splendida Luna nuova di trigono illuminerà proprio l’amore, e vi renderà particolarmente fertili e fecondi in tutti i sensi. Mentre uno dei due vostri numi tutelari planetari torna amico e stabilisce un bellissimo trigono, Nettuno scivolerà dopo 14 anni in Ariete, e per voi è l’inizio di una ritrovata sensibilità e creatività affettiva: l’ultimo giorno del mese segna l’inizio di una nuova era!

Il consiglio delle stelle è di gioire di quanto già avete, farvi sorprendere dal quotidiano ed abbandonarvi a fine mese alla consapevolezza che qualcosa è cambiato per sempre.

CAPRICORNO

In questo marzo, l’oroscopo raccomanda a voi Capricorno di osservare molto, ascoltare bene, ma di non agire troppo. Le disposizione planetarie saranno benevole per ciò che ruota in Pesci, mentre i pianeti in Ariete, soprattutto dopo il 20, potrebbero trarvi in inganno. Probabilmente state valutando collaboratori nuovi, ed in questo caso assicuratevi un periodo di prova lungo, o ancora potreste decidere di investire in qualcosa che vi viene proposto, riflettete bene, ed informatevi. Mercurio inizierà una quadratura un po’ ingannevole, del resto il Dio messaggero era anche il nume dei mercanti e dei ladri… In tutto ciò, in amore Venere provoca non poco, e voi non siete ancora convinti di avere in mano le sicurezze che vi servono: non chiedetele agli altri o al partner, ma a voi stessi. Il vostro rapporto con voi stessi avrà bisogno di essere sondato ancora una volta. La Luna nuova sarà in quadratura e vi chiederà di chiudere alcune direzioni improduttive e di darvi a ben altro per quel che riguarda i sentimenti. A fine mese occhio a Nettuno: scivolando in Ariete, entra in regime di quadratura confondendo un po’ le acque.

Il consiglio delle stelle è stare ad osservare: non è tutto oro ciò che luccica, e la vostra saggezza lo sa già. Aspettate e non lanciatevi subito in cose che non conoscete fino in fondo.

ACQUARIO

Cari Acquario, partiamo dalla fine: l’oroscopo ha per voi una sorpresa meravigliosa l’ultimo giorno di marzo. Accadrà infatti che Nettuno scivolerà in Ariete, stabilendo un pratico sestile con il vostro segno, aspetto che rende tutto concreto e fattibile. Anche il Sole, dopo il 20, e Mercurio saranno nella stessa condizione, il tutto vi restituirà estro e fantasia, a voi che già ne avete da vendere! Da quel momento in poi esploderete in nuovi progetti e sorprenderete tutti con la vostra grande capacità di essere originali sempre e di saper vivere mille vite. Ma prima di tutto questo, il mese come andrà? Bene, poiché non avete nulla contro, e tra qualche tempo anche il vostro amato Urano tornerà dalla vostra parte. I pianeti veloci saranno ballerini e vi daranno flirt in continuazione, mentre per chi non è single ma vive una coppia si ritrovano stimoli ed entusiasmi. La Luna nuova vi aiuterà a gestire al meglio un equinozio davvero stupendo che parla di rinascita e di amici, mentre la vostra originalità vi renderà celebri in società.

Il consiglio delle stelle è di lasciare andare tutto ciò che non vi serve e di sentirvi di nuovo dotati delle vostre ali per planare in alto.

PESCI

Cari Pesci, marzo è il mese in cui dovrete salutare il vostro principale pianeta: Nettuno infatti scivolerà in Ariete. Cosa chiedere, dunque, durante l’ultimo mese in cui starà con voi, se non il sogno sentimentale che tanto vi è caro? Addirittura, per accompagnarlo, Venere dall’Ariete retrograderà di nuovo nei vostri gradi per portarlo via, sembra una dolce promessa che vuole dirvi che l’amore è consolidato, e che adesso avrete il coraggio di mettere in circolo voi stessi ed i vostri sentimenti. La pienezza che vivete per adesso sarà data da tanti fattori durante questo marzo: un bellissimo Marte in trigono che vi darà forza e disciplina, mentre Mercurio vi convincerà a fare di più e ad essere un po’ più assertivi dove servirà. La Luna spalanca prospettive interessanti su una proposta nuova. Al lavoro dovrete essere inflessibili, anche perché con voi rimane un rigoroso Saturno che muore dalla voglia di disfarsi di direzioni improduttive.

Il consiglio delle stelle è quello di vedervi forti, di sentirvi tali e di non temere nulla che non siete in grado di gestire perché avete gli strumenti che vi servono.