Arriva un oroscopo che fa i conti con Marte, che ruota nel segno dello Scorpione, dalla fine di settembre, acquisendo acutezza, profondità, tattica e un forte intuito. Si connette, inoltre, in quadratura a Plutone, in trigono a Giove e in un brevissimo trigono anche a Nettuno. L’autunno inizia con questa immersione nell’azione interiore, dando un senso più profondo in termini affettivi ed esistenziali. Ecco cosa porta ai segni zodiacali, in uno dei nostri approfondimenti astrologici.

ARIETE

Il vostro pianeta si rinvigorisce e tende a dare maggiore forza emotiva e passionale. È il momento giusto per osservare una certa disciplina, quasi da esercizio di arti marziali, dove il controllo della mente e delle emozioni costituisce la vera forza. Avete voglia di rapporti più profondi e ragionati, che motivino passioni e relazioni.

TORO

Per voi Toro, Marte, più che portare conflitti, in opposizione porterà la curiosità di vedere se le azioni promesse dal partner e dai collaboratori andranno davvero a tradursi in realtà. Avete bisogno di sentire la concretezza dei rapporti e la validità delle dinamiche che, finalmente, invece di rimanere teoria, il vostro oroscopo e Marte in Scorpione promettono divenire compimento.

GEMELLI

Marte smette di caricare voi Gemelli di ansia da prestazione e innumerevoli cose da fare. Ritrovate calma, respiro e tempo, ma sarà inflessibile nell’imporvi l’adeguata tattica per mandare avanti le cose con discrezione e accuratezza. Inizia infatti per voi, soprattutto al lavoro, un periodo in cui i margini di errore o le licenze poetiche non saranno ampi.

CANCRO

Stupenda posizione di trigono per voi Cancro, che vivete un momento magico nelle passioni e nei sentimenti. Tornate a sentivi travolti e coinvolti in trasporti che vi inebriano e vi concedono di nuovo di toccare vette altissime. Il vostro romanticismo e la vostra passione subiranno un più acuto incremento, e voi tornerete a sentirvi di nuovo vivi.

LEONE

Urticante posizione di quadratura per voi Leone, che state vivendo un momento oberato di impegni e obbiettivi da raggiungere. Il vostro cielo è decisamente alle prese con tante direzioni da tenere a bada: dalla famiglia al lavoro, avrete la sensazione di sentirvi un po’ invasi, come se ci fossero troppi discorsi intorno alle cose che voi tendete a semplificare. Avrete meno tempo per l’amore.

VERGINE

Marte si trasforma, per voi Vergine, in un amico fidato che vi porterà a esprimervi molto meglio, con più carisma e grandissima convinzione e vigoria nei dialoghi e nelle decisioni. Ma, soprattutto, la passione diventa dialettica, gioco davvero creativo, che vi piacerà vivere fino in fondo, dopo un periodo di grande logorio mentale.

BILANCIA

Marte in Scorpione mette voi Bilancia al bivio, chiedendovi di investire veramente tutto e trasformare la vostra vita, facendo un salto di qualità molto importante e gestendo al meglio la vostra realtà. Oppure di accettare le condizioni attuali, scegliendo implicitamente di perdere qualcosa. La posizione planetaria è molto plastica, oggettiva e inequivocabile. Accettate un consiglio…

SCORPIONE

Fortissima la presenza di Marte nei gradi dello Scorpione, che si rianima e diventa davvero intenso. Pronti, dunque, a raggiungere obbiettivi complessi, ambiziosi e a volte difficili: il consiglio delle stelle, con questo pianeta che vi mette letteralmente il turbo, è quello di non esplodere in esuberanze emotive, gelosia o senso del possesso.

SAGITTARIO

Sarà piacevole, per voi Sagittario, rendervi conto di quanta strada avete già fatto e quanto del passato siete riusciti ad archiviare, come un capitolo chiuso e qualcosa da dimenticare. Con questo transito sarà più facile guardare dentro di voi, e rendervi conto che siete attraccati a un nuovo stadio di coscienza e comprensione.

CAPRICORNO

Divertente e aperto, complice, passionale e amichevole sarà Marte in Scorpione per voi Capricorno, che sentite di nuovo la necessità di manifestarvi socialmente, ricominciare a fare sport e a godere di piccole gioie della vita, da dividere con chi amate. Senza troppo pensare al lavoro, e ragionando più in termini di squadra…

ACQUARIO

Ostacoli? Date retta al vostro oroscopo e a Marte in Scorpione: se superati con la fantasia, che è propria a voi Acquario, saranno un successo. Garantito da questa nuova posizione del pianeta, che fa emergere tensioni lavorative e competizioni mal celate, ma che non vi impediranno comunque di essere, come sempre, superiori a certe cose. E, soprattutto, di dedicarvi alla soluzione di un problema che segnerà un grande successo.

PESCI

Marte in Scorpione, per voi Pesci, è un magnifico trigono positivo, che rappresenta un cursore ideale per fare funzionare le cose e rendervi conto che siete arrivati a dare il massimo su tanti piani della vostra vita. È arrivato il momento di raccogliere i frutti e darvi di nuovo delle grandi possibilità, in termini di progettazione futura.