Oroscopo di giugno 2025: primo mese di nuova configurazione dei pianeti

Giugno sarà un mese brioso e rassicurante allo stesso tempo. È il primo mese a cui sarà affidata la nuova configurazione planetaria che vede degli assetti diversi sulla ruota zodiacale. Saturno è in Ariete e i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – brilleranno nel lavoro; mentre i segni d’aria hanno dalla loro la creatività e le risorse di Plutone; in particolare l’Acquario che torna a stupire tutti, i Gemelli vivranno un momento di auge davvero interessante, meno la Bilancia che dovrà fare i conti con le verità che Nettuno e Saturno imporranno. I segni di terra innamoratissimi, in particolare i Toro per i quali brilla la bella Venere, mentre le Vergini timidamente si dichiarano e i Capricorno si stancano o si vincono per assedio. I segni d’acqua sentono che tutto è cambiato e si assesteranno nel recupero degli affetti, in particolare il Cancro per cui la situazione non è troppo semplice, mentre gli Scorpione respirano e i Pesci entrano in vacanza mentale. Buon Giugno a tutto lo zodiaco!

ARIETE

Giugno parla, per voi Ariete, di liberazione e dinamiche aperte, visibili e non relegate al segreto o all’approssimazione. Fino al 20, il Sole in Gemelli vi aiuterà a rendervi manifesti in termini sentimentali, a vibrare di nuovo di entusiasmi, a celebrare il bel tempo della vostra vita, consapevoli che la brutta stagione è stata superata. Sarete di nuovo capitani e leader: e non per investitura a ruolo, ma perché siete tornati ad essere quella forza della natura entusiasta e sorridente.

Amore

La bella Venere promette di farsi oggettiva e piena di concretezza. Dopo aver sostato molto nei vostri gradi, scivolerà in Toro regalandovi la lucida visione delle cose, e facendo sì che ogni realtà possibile si concreti. Sentirete anche la gelosia del partner e la presenza consolidata della vostra realtà sentimentale che finalmente si risveglia.

Lavoro

State detenendo l’ospitalità del grande Saturno nei vostri gradi zodiacali, e per questo sarete inarrestabili. Noterete un immediato cambiamento al lavoro che vi farà sentire di nuovo referenti e responsabili riconosciuti. Saturno non si limiterà a regalarvi una miglioria qualitativa del lavoro che già fate, ma vi darà le condizioni che riterrete migliori per voi, come uno scatto di carriera, una carica più ampia, la vincita di un concorso e quant’altro vi potrebbe fare sentire gratificati.

TORO

Giugno per voi significherà coraggio! Il coraggio di osare, di andare avanti e di non stare sempre in posizione difensiva e conservativa del proprio stato. Ora che vi sentite più leggeri e che le conferme dell’amore sono arrivate, visto che Venere passerà dai vostri gradi questo mese, ecco che potrete investire su qualcosa che vi faccia stare ancora meglio, in barba al vostro viscerale attaccamento alla vostra zona di comfort.

Amore

La bella Venere sarà nei vostri gradi mettendovi a piena potenza: è il vostro pianeta, del resto, quindi preparatevi a una nuova fioritura sentimentale. Con Venere in Toro c’è poco da predire, se non che sarà fantastico in amore, ma non di solo amore vive Venere, poiché vi porterà fortuna anche in questioni pratiche e familiari che finalmente riuscirete a gestire meglio.

Lavoro

Con Saturno per voi fuori gioco, ecco che sarà ancora in questo campo la bella Venere a prendere il sopravvento: in qualità di pianeta della piccola fortuna, vi aiuterà a sistemare le faccende lavorative ed economiche, ma vi spingerà anche a gestire qualche bene di famiglia e a pensare a qualche forma di investimento vantaggioso.

GEMELLI

Giugno per voi è brillante! La forza del Sole, fino al 20 del mese, e l’energia dei pianeti amici vi travolgerà, convincendo anche il pigro Giove nei vostri gradi a muoversi e a fare cose brillanti per voi, nelle ultime settimane di soggiorno nei vostri gradi. Non sempre avrete chiaro il perché di certi sentimenti e di certe pulsioni, ma sicuramente non vi rinuncerete poiché avete capito che siete di nuovo in contatto con le emozioni e non con la mente. Fortuna diffusa e generale, sarà un mese di sacrifici compensati e di miglioria economica.

Amore

La bella Venere si fa seduttiva con voi, vi sussurra all’orecchio parole d’amore e vi spinge a sentire ogni sentimento in maniera entusiasta. Si risveglia il vostro carattere comunicativo: non sottovalutate quanto la vostra ironia è fondamentale per sedurre i vostri partner. Per le coppie collaudate c’è una nuova primavera, mentre per i single è un periodo fantastico.

Lavoro

Più che di lavoro pratico, per voi Gemelli il cielo parla di buone intuizioni lavorative e di una resa sociale del vostro lavoro che viene molto apprezzato. Le stelle vi consigliano di lavorare sull’immagine professionale, di rendervi visibili e palesemente presenti ed efficienti nelle cose che fate: mieterete successi e anche economicamente la situazione migliora di molto.

CANCRO

Per voi Cancro, giugno è il mese della reazione. Dopo lo spietato logorio dei transiti che hanno messo in crisi famiglia, lavoro e coppia, siete sì riusciti a salvare tutto, ma adesso si tratta di gestire al meglio le nuove condizioni in cui siete immersi. Le verità che sono venute fuori vi faranno fare una riconsiderazione generale e il primo istinto, in questo periodo, sarà quello di tornare a fare splendere tutto, ma dovrete essere saggi e capire che certe cose sono evolute e non si può tornare indietro, ma solo guardare avanti.

Amore

Venere sarà amica e non vorrà farvi stravolgere più nulla, ma dovrete capire che servirà dare significati diversi al rapporto a due e comprendere che anche il partner è cambiato come voi. Non fate la sciocchezza di voler riportate al passato gli splendori, ma imparate ad apprezzare la luce attuale: che è diversa e, poi scoprirete, migliore.

Lavoro

Saturno ha cominciato la quadratura e adesso dovrete dare il meglio, fare qualche piccolo sacrificio, dare priorità a scadenze e impegni pratici che sembreranno un po’ antipatici inizialmente, ma che col tempo riusciranno a provocare la vostra attenzione facendone scaturire una sana ambizione. Non scordatevi di guardare bene le mail e i messaggi.

LEONE

Giugno per voi significa essere protagonisti. L’attenzione delle stelle che tentavate di richiamare è finalmente arrivata, con tutta la socialità a cui vi invita il cielo dei Gemelli, e a un Saturno che non vi farà sentire certamente insicuri. Sarà il momento giusto per dare il via a una ritrovata manifestazione sociale, fatta di serate, appuntamenti, feste, cene e convivialità. Per i progetti ambiziosi, niente nello zodiaco vi ostacolerà più: non vi resta che vivere.

Amore

Non è un mese scontato da questo punto di vista, con Venere in quadratura dal Toro dovrete rinverdire la passione con il partner e gestire al meglio le cose che riguardano la cura del rapporto. Intanto novità in famiglia che vi entusiasmano. Più che d’amore di coppia, è un mese di amore diffuso e pieno di grandi emozioni che vi fanno declinare i sentimenti nell’amore per la vita in generale.

Lavoro

Forse questa è l’area per voi Leone più favorita: sarà, infatti, il primo mese in cui vi troverete Saturno in un magnifico trigono che risalterà evidente, con cambi, avanzamenti, sicurezze e progetti in ballo che vi faranno stare meglio. La vostra carriera si stabilizzerà per chi è giovane, mentre punterà in alto per chi già ha un impiego.

VERGINE

Giugno, per voi Vergine, è serenità! Finalmente il primo mese con il cielo dei Pesci, quello di fronte a voi, per la prima volta senza pianeti, quindi senza opposizioni planetarie di nessuna sorta, il ché accade dopo soli quattordici lunghi anni! Godetevi dunque molti pensieri in meno, coscienti che avete fatto il possibile per assicurarvi serenità e agio. Ma adesso che sapete di poter sopravvivere, dovrete pensare a come vi piacerebbe vivere.

Amore

Dopo giorno 7, Venere si porrà in un bellissimo aspetto di trigono con i vostri gradi, il ché farà sì che ricomincerete a fluire nel vostro percorso affettivo: tutto ciò che sembrava incerto e bloccato prenderà finalmente il via, rimettendovi in gioco, azzerando le paure e facendovi entrare di nuovo nella dimensione a due, senza quel senso di insoddisfazione generale o la paura del tradimento.

Lavoro

Sarà il primo mese senza Saturno, il pianeta del lavoro, in opposizione, e finalmente sentirete tutto più fluido e in cammino: niente ostacoli o la sensazione che il tempo vi sia nemico, e tanto già basta per semplificare le cose. Adesso muovetevi con serenità e cercate solo di gestire le occasioni che avete in mano: per le grandi imprese ci sarà tempo.

BILANCIA

Giugno è per i Bilancia il mese della verità. Iniziata la severa opposizione di Saturno, nulla potrà essere ignorato e nessuna pillola indorata: la vostra tipica diplomazia venusiana non basterà, poiché il severo pianeta della ragione non lascerà spazio a morbidezze. E la verità, da ora in poi e per tre anni, sarà chiarissima e spoglia di ogni morbidezza. Inizia quindi il momento delle decisioni inevitabili, un redde rationem che vedrà alcuni di voi cogliere i frutti, altri doversi rassegnare a cambiare le direzioni in cui profondere impegno ed energia.

Amore

L’amore a giugno non brillerà, ma sicuramente smetterà di essere problematico o spigoloso: la bella Venere, infatti, non sarà più in opposizione dal cielo dell’Ariete, poiché l’abbandonerà passando in Toro. Essendo il vostro pianeta, vi chiederà cose semplici, dirette e meno cervellotiche possibili: almeno negli affetti, avete bisogno di piacevolezza.

Lavoro

Cambiare formula e ruolo sarà la direttiva di giugno in questo ambito: è Saturno il pianeta del lavoro e, visto che in opposizione farà crescere le aspirazioni e le ambizioni, dovrete comprendere che non arriverete dove volete se non farete scelte eliminatorie, anche drastiche, poiché non potete più evitare di vedere i risultati. Quindi, per i vostri progetti, siate pronti a fare cambiamenti epocali.

SCORPIONE

Giugno per gli Scorpione è il mese della compensazione. Dopo una serie di transiti che vi hanno messo a dura prova, ecco che si presenta un mese sgombro da una certa quantità di oberi che vi hanno non poco tarpato le ali. Ora che potete respirare un po’ di più, dovrete trovare un equilibrio affettivo e rimodularlo con lo spirito di chi ricomincia timidamente a vivere e non con l’ansia del sopravvivente.

Amore

Con Venere in opposizione, non vengono certamente meno il vostro fascino e la vostra voglia di amare, ma aumenterà sicuramente la critica e il desiderio di cose solide e concrete. Stanchi di inizi dispersivi e improduttivi, sarete meno suscettibili del solito, ma non per questo meno carichi: semplicemente permeabili a persone che vi trasmettono validità e struttura. Nelle coppie già collaudate, ecco che si ritrova stima e fiducia nel partner.

Lavoro

Saturno, per tre anni in favorevole trigono, ha fatto in modo che consolidaste le condizioni lavorative, ed ecco che finalmente sembrate andare verso qualcosa di concreto nel lavoro. Anche se giugno vi sembrerà richiedere molto, dovrete fare delle scelte di distribuzione del tempo e dell’attenzione. Solo così avrete modo di sentirvi a vostro agio senza farvi troppo divorare dagli impegni.

SAGITTARIO

Giugno, per voi Sagittario, è il mese dell’esplosione di vita. Il cielo si presenta poderoso, tanto da farvi dimenticare che Giove, il vostro pianeta è ancora, per poco, in opposizione. Proprio Saturno, che vi ha fatto lavorare tantissimo su voi stessi e sul vostro impiego negli ultimi tre anni, diventa amico e vi spinge ad avere la consapevolezza di una comprovata validità e bravura professionale e validità umana. Vi renderà più sicuri, chiedendovi anche una maggiore esposizione sociale.

Amore

Giugno sarà un mese di pulsioni e di passioni per voi Sagittario, un po’ viziati nel cercarvi situazioni complesse. Venere, dopo il lungo trigono dall’Ariete, si sposterà in Toro, lasciando Marte e le sue focosità in azione per voi che desidererete molto dalla vita privata, anche se non sempre sarete disposti a fermarvi.

Lavoro

Con un alleato come Saturno, non solo le condizioni lavorative migliorano, ma la potenza di un trigono è quella di sublimare gli elementi coinvolti, per cui vi ritroverete ad avere un importante avanzamento, responsabilità maggiori e maggiori introiti dal lavoro che condurrete con rinnovato entusiasmo e anche con gli encomi da parte dei referenti lavorativi.

CAPRICORNO

Per voi Capricorno, giugno è il mese della decompressione. Saturno, il vostro pianeta zodiacale, ha cambiato segno e, seppur si ponga in quadratura, questo mese vi obbligherà a fare del vostro meglio per comprendere di cosa non ne potete più. Siete un po’ stanchi di correre senza sosta, di chiudervi nelle vostre convinzioni e di non conoscere il senso della leggerezza, ultimamente. Questo periodo vi aiuterà a uscire da situazioni complicate e a imparare bene la lezione per non ripetere i soliti errori.

Amore

I re delle spigolosità in amore siete voi, ma questo mese vorrete solo la pace, l’affetto e la calma che la bella Venere in trigono dal Toro, a partire da giorno 7, vorrà instillarvi. Probabilmente perché vi siete sentiti troppo insofferenti e poco capiti, in una situazione in cui avete mostrato maggiore capacità di sopportazione e contenimento di quanto non era lecito chiedervene.

Lavoro

Saturno vi ha messo nelle condizioni di iniziare a dare forma ai sogni, ai cambiamenti e alle migliorie che volevate apportare in campo lavorativo. Ed eccovi accontentati: cambiando posizione zodiacale e scivolando in Ariete, è vero che vi farà partire per le grandi imprese e per lo svecchiamento necessario dei vecchi sistemi di approccio, ma avrà come conseguenza il fatto che dovrete occuparvi di procedure legali e dovrete aspettare anche i tempi dei vari referenti. Non potete, insomma, sempre fare tutto da soli.

ACQUARIO

Per voi Acquario, giugno è il mese del benessere! Felici di come si è aperta una nuova era zodiacale per voi, con il potentissimo Plutone nei vostri gradi, e di come anche Saturno si sia schierato dalla vostra parte, non vi resta che prepararvi alle stagioni calde con entusiasmo e con tanti sogni, che uno dopo l’altro si avvereranno. Pronti a partire verso nuove avventure, non sapete che Urano ancora si dovrà liberare, ma intanto questo giugno sarà la prova generale di un ritrovato benessere, che vi favorisce e vi fa sentire distanti da tutte le ansie da cui ogni tanto vi fate prendere.

Amore

Come tutte le volte che sta per arrivare un amore nuovo, il passato si farà vivo, ma sarà solo una fase che la capricciosa quadratura di Venere in Toro vi riserverà. Per quanto, in genere, voi non desideriate nulla dal passato, non confondetevi: piuttosto guardate al futuro, che vi porterà una bellissima e costruttiva storia d’amore in cui sarete felici.

Lavoro

Aria di contratti e patti nuovi al lavoro per gli Acquario, che godono sempre più di stima e credibilità presso i loro referenti lavorativi. Si sa che bruciate sempre le tappe, ma saprete gestire al meglio le decisioni solo se non sarete precipitosi e se valuterete anche i pro e i contro. Ma Saturno, che è anche il vostro pianeta, saprà indirizzarvi verso lo spessore professionale, qualità e prospettive gloriose.

PESCI

Per voi Pesci, giugno è il mese dell’intuizione! Dopo aver faticato tantissimo con Saturno e Nettuno nei vostri gradi per lunghissimo tempo, avrete a disposizione un periodo di cielo sgombro da pianeti in cui sarà necessario rientrare dentro voi stessi e decidere che siete pronti per altro, ma che avete bisogno di rifiatare e decomprimere. Coscienti del fatto che vi siete pronunciati per il bene comune a suo tempo, ora lasciate che gli altri valutino le conseguenze delle proprie azioni: lasciateli avere ragione o sbagliare, poco vi importerà, visto che volete solo farvi amare.

Amore

Adesso che i pianeti si sono allontanati dal vostro cielo potrete dedicarvi molto di più all’amore, in maniera spensierata e fluida, e con la consapevole volontà di tenere lontani i fastidi o, per meglio dire, i fastidiosi. Avrete insomma un atteggiamento più protettivo e più sacrale nei confronti di tutti i vostri sentimenti primari, volendoli preservare da qualunque distrazione esterna, volete concentrarvi meglio su famiglia, figli, amici e, soprattutto, coppia.

Lavoro

Saturno, il pianeta che vi ha resi solidi, ora passa davanti a voi e sarà inevitabile vedere chiari tutti i difetti, i problemi e gli ostacoli lavorativi che comporta avere il pianeta del lavoro nella casa della vista. Ma sarà proprio la sua presenza, da questo mese in poi, a farvi capire che le solite condizioni vi fermano, vi ancorano a qualcosa di ancora poco risolto e vi impediscono di evolvere verso epopee professionali più ampie. Avrete ben tre anni per cambiare tutto.