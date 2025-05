Oroscopo: il segno dei Gemelli. Caratteristiche, mito e previsioni su lavoro e amore

Chi dice che i Gemelli sono un brutto segno zodiacale? Forse non sanno che è il segno dell’intelligenza, un segno d’aria vivace intellettualmente e che sa essere leggero ma anche profondissimo. Sfatiamo qualche mito su uno dei più maltrattati dello zodiaco!

I Gemelli si rifanno, mitopoieticamente, a Castore e Polluce, i Dioscuri, fratelli virtuosi e cari agli dei: quando uno dei due muore, l’altro chiede agli Dei un accordo senza precedenti, ovvero che un giorno uno dei due sarebbe stato mondano e quindi vivo, mentre il giorno successivo si sarebbero scambiati il posto esperendo l’empireo. La proposta fu accettata poiché, in quanto uguali, nessuno si sarebbe accorto di questo privilegio e gli Dei non avrebbero contravvenuto alle leggi che reggevano il cosmos greco.

Una storia di amore immenso per il simile, dunque, e d’amore fraterno, come i segni d’aria ricercano nel mondo tramite la loro più grande virtù: la capacità comunicativa e la forza della logica. I Gemelli, insomma, contengono tutte le leggerezze della mondanità ma anche tutta la profondità di chi conosce il senso della perdita. Sono persone capaci di valutare la realtà come bellissima da alcuni punti di vista e molto esistenzialista da altri.

Quest’anno, i Gemelli iniziano con un Sole che arriva spinto dai venti di Urano negli ultimi gradi del Toro, che sostiene i cambiamenti. Proprio ciò che serviva, poiché i Gemelli si sono sentiti un po’ tigri in gabbia negli ultimi mesi, trattenuti, un po’ in ritardo con i loro sogni e desideri, e con i loro nuovi inizi. Ecco che le stelle porteranno dinamismo, poiché Saturno giorno 25 maggio si sposta dalla quadratura lavorativa che li bloccava e, mentre il Sole e Giove collaboreranno per farli addivenire a gloriosi traguardi, vivranno un amore importantissimo quest’anno, segnato da una grande presenza e fermezza affettiva.

Buon compleanno, Gemelli!