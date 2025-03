Oroscopo del 27 marzo 2025: Venere retrograda in Pesci, che signorina sbadatella!

La dolce Venere torna in Pesci, retrograda, ci ripensa e fugge dall’Ariete per trovare conforto al mare. Venere in Pesci è in stato di esaltazione: è normale che, camminando in un terreno a lei così poco congeniale come quello dell’Ariete, tutto fuoco, rischi di scottarsi i piedi e preferisca le spiagge dei Pesci, dove dà il meglio di sé! Il cambio è sicuramente vantaggioso ma, in questo cammino tortuoso, incontrerà un Nettuno che la travolgerà di onde alte e confusionarie. Mercurio le suggerirà di accelerare il passo, mentre ancora avrà difficoltà a capire cosa l’ha colpita. Tanto si troverà indecisa sul da farsi, e motivata a ripensare a una serie di amori in cui si è imbarcata, che ricorrerà a un rassicurante abbraccio di Saturno, mormorando che desidera più sicurezza in amore, senza però darne troppe! Proprio una signorina sbadatella!

ARIETE

Venere se n’è andata dal vostro cielo, cari Ariete! E voi vi sentite offesi dal suo battere in ritirata, visto che la sua entrata in scena ha promesso un amore da favola. Saranno stati i vostri impeti a irretirla? Per voi del primo segno, forse, non è il caso di farsi troppe domande: se pensate di esservi dati uno slancio troppo esagerato, siete in tempo per prendervi una pausa. Dopodiché, le stelle vi consigliano di chiamare al telefono colui o colei che fugge!

TORO

Voi Toro siete noti per il vostro pragmatismo e siete un segno di Venere, ma stupirete molto gli altri con una mossa inaspettata, ovvero una ritrovata morbidezza. Se, per una volta, vorrete rifugiarvi nel mondo dei vostri sentimenti più intimi o in un sogno che vi fa sentire protetti, fatelo pure, non è criticabile. Fate i furbi, però, e staccate il cellulare o inventatevi una scusa: le persone intorno a voi non vi concedono lussi come l’assenza o la distrazione.

GEMELLI

Per voi Gemelli, Venere entra di nuovo in quadratura dopo avervi sorriso. Che le sarà mai preso? Forse vuole suggerirvi di guardare con una certa indulgenza e rassegnazione ad alcune mancanze del partner e alla vostra emotività che non sempre riesce a essere brillantemente reattiva. Venere, in questa posizione, inoltre, avrà bisogno di sapere che vi state prendendo cura di voi stessi e del vostro stato di equilibrio fisico e psichico.

CANCRO

Con questo moto retrogrado, voi Cancro ritrovate un senso di felicità e morbidezza affettiva, un’isola felice dove cullarvi dopo un periodo di grande lotta per affermare le vostre necessità affettive. Venere decide di darvi tregua, restituendovi il trigono meraviglioso che vi fa star bene. Ricordate, però, che non è ancora finita: non basta sognare od ottenere rassicurazioni, è necessario anche darne di solide.

LEONE

Forza Leoni, provateci ancora! Non è nelle cose semplici e in uno stato di grande coinvolgimento che si superano i problemi, ma facendo un passo indietro e raffreddando un po’ i bollori. Ed è proprio quello che Venere, con questa reiterata posizione, vuole suggerirvi. Fate un passo indietro e calmate esuberanze e aspettative: vale la pena di aspettare un po’ per salvare un amore che vale molto.

VERGINE

Si ricomincia a discutere, cari Vergine, a fare di nuovo il solito gioco di tensioni, a ribadire concetti già espressi, a prendere posizioni che sembrano ancora una volta sfidarvi al gioco delle parti. Partite un po’ stanchi e, soprattutto, un po’ delusi di vedere confermati limiti che credevate di avere superato. C’è chi vi chiede sicurezza, ma voi non sembrate propensi a gestire la situazione in maniera univoca e, in taluni casi, preferirete fuggire.

BILANCIA

La buona notizia è che Venere, il pianeta della Bilancia, non è in opposizione e si seda. Sentirete forte il bisogno di occuparvi di voi stessi e di dedicarvi qualche spazio importante nell’economia della vostra giornata, che vorrete preservare sempre più da stress lavorativi o affettivi. Da un po’ sentivate malcontento e conseguenze di scelte non troppo azzeccate: adesso ritagliatevi un attimo per rifiatare, il resto si vedrà.

SCORPIONE

Godetevi questa finestra di pace e amore, cari Scorpione, visto che per un po’ i pianeti vi sosterranno, e questa Venere potenzia la spinta propulsiva di Marte verso le passioni. Se volevate più dolcezza, eccovi accontentati: le vostre vicissitudini tenderanno ad ammorbidirsi un po’ e a darvi maggiore spazio di manovra per capire se il partner è la persona giusta per costruire. Migliorano anche l’umore e l’ottimismo in generale.

SAGITTARIO

Stava andando tutto così bene per voi Sagittario e quella folle di Venere ritorna in quadratura a urticare ancora una volta, che stress. Non preoccupatevi, durerà poco, ma non commettete l’errore di pensare che ciò che avete costruito fino ad adesso vada in malora: è semplicemente un passaggio retrogrado che rimetterà in gioco alcune problematiche, ma che si risolveranno in men che non si dica grazie ai grandi appoggi di Nettuno.

CAPRICORNO

Venere prima fa arrabbiare i Capricorno e poi chiede loro di uscire ed essere socievoli, è proprio matta. La nuova posizione è decisamente migliorativa, poiché fa aumentare la voglia di esprimersi e di comunicare affetto. Il vostro cielo si avvantaggerà di questa incoerente distributrice di sentimenti, ma non è certo con la mente che ne traccerete le motivazioni: ricordate che si chiamano sentimenti, non ragionamenti.

ACQUARIO

Venere chiama, gli Acquario non rispondono. Per quanto prima voglia stimolarvi e poi chiedervi con gli occhi dolci tenerezze e attenzione, proprio non vi va di filarvi questo incoerentissimo pianeta che non sopportate. La vostra refrattarietà all’amore trova conferma nelle incoerenze del partner, ma è solo una scusa per non guardare che siete di nuovo pronti ad amare.

PESCI

Torna Venere da voi ad abbracciarvi, cari Pesci: del resto si torna sempre dove si è stati bene! Investita dalle onde del vostro Nettuno sulla via del ritorno, e sentendosi tramortita, avrà sì voglia di esprimere con voi maggiore sentimento, ma pretenderà anche delle certezze che non sempre potrete dare. Non credete alle promesse di un ex, ma ascoltate le motivazioni nel chiedervi comunque un posto nella vostra vita.