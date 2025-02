Speciale Oroscopo: Luna piena in Leone del 12 febbraio 2025, fa ruggire i segni fissi

Foto di Kanenori

Pronti per la Luna della neve? Veniva chiamata così perché si compie nel periodo in cui si sperava di cacciare via gli ultimi freddi dell’inverno e sperare in temperature più miti. La sua tradizione di significato astrologico è antichissima, ma cosa ci vuol dire nel contemporaneo? La Luna è il pianeta emozionale per eccellenza e piena prorompe alla sua massima potenza, con i dettami del segno in cui si compie: e nel potente e creativo Leone di fuoco ecco esplodere manifestazioni dell’io molto evidenti e vitali. Da far ruggire i segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

ARIETE

Cari Ariete, è vero che fate tutto con energia e determinazione, ma con questa Luna Piena in Leone sarà il caso di contenervi un po’. Ci sono condizioni molto passionali, ma sentite di dover prendere posizione e chiarire con il partner. Al lavoro questa Luna vi rende di nuovo protagonisti e leader indiscussi.

TORO

Per voi Toro questa configurazione lunare sarà molto stressante, potrete cogliere i limiti delle vostre richieste ed aspettative. Sarà la Luna degli imprevisti o delle piccole esplosioni discorsive che vi daranno la misura di quanto avete sopportato. In amore è un po’ recriminante, mentre al lavoro sarà il caso di spostare tutto alla prossima settimana.

GEMELLI

Divertentissima configurazione questa Luna piena in Leone per voi Gemelli che non vedete l’ora di esplodere in mille confronti e di manifestare il vostro pensiero. Sarà una Luna che porterà brio e la giusta tensione relazionale, facendovi ironici dove servirà. Al lavoro si sbloccano molti cavilli che vi impedivano di entrare nel vivo dei vostri progetti.

CANCRO

Per voi Cancro la Luna è il timone di tutto e la sua configurazione di pienezza in Leone non fa che alimentare energie di cambiamento dentro di voi. Forse avvertirete che è ora di cambiare registro, poiché la visione delle cose sarà diretta e plastica senza possibilità di fraintendimenti. In amore deciderete di difendere a spada tratta le vostre esigenze rispetto a quelle familiari, al lavoro vorrete cambiare qualcosa.

LEONE

Cari Leone è si una Luna che vi rende protagonisti e vi fa esplodere di emozioni, ma che a volte potrebbero risultare convulse data la complessità del rapporto di quadratura che formerà con Urano che sarà senza regole. Una cascata quindi di emozioni forti e di tanti moti di spirito passionali. In amore potrete dare il meglio, al lavoro vi imporrete in maniera definitiva anche a volte pretendendo.

VERGINE

Per voi Vergine sarà una Luna piena che vi spingerà a prendervi cura di voi stessi. Dopo un periodo di stress, la configurazione porrà l’accento sul fatto che siete stanchi e un po’ intestarditi su dinamiche lavorative e pratiche che vi danno molto poco spazio per i sentimenti e per le vostre esigenze personali. Avete bisogno di dedicarvi all’amore e di rilanciarvi in questo settore. Mentre al lavoro forse correte il rischio di ingigantire i problemi.

BILANCIA

Cari Bilancia, è la Luna che vi serviva per arrivare finalmente ad una svolta. Venendo da un periodo in cui alcune certezze vengono meno, conferma il vostro bisogno di tentare nuove strade e nuovi approcci, facendo anche un’analisi delle vostre responsabilità. In amore è il momento di dare di più, al lavoro di essere più oggettivi. L’uragano emozionale che vi porta questa Luna è l’ideale per le svolte.

SCORPIONE

Con questa Luna per voi Scorpione arriva il momento di decidere di smontare la vostra armatura emotiva e di riuscire a compiere dei salti di qualità in tutto. Non commettete l’errore di fare paragoni in generale sulle vostre condizioni e quelle altrui. In amore sarà il momento di deporre le armi, mentre al lavoro di misurarvi con progetti nuovi e più gratificanti.

SAGITTARIO

Forza, passione, amore e intensità! I Sagittario sono interessati alla mercanzia che la Luna in trigono magnifico vi propone? Scatenatevi finalmente, dopo un periodo di incertezze, ecco che vorrete di nuovo buttarvi in amore e dare il meglio di voi, al lavoro arrivano soddisfazioni importanti, ciò che però rende questa Luna Piena in Leone preziosissima per voi è il ritorno alla vita intensa che da questo momento sarà una realtà.

CAPRICORNO

Niente, cari Capricorno, questa Luna piena in Leone vi metterà in contatto con ciò che dovete assolutamente eliminare per stare bene. Sfruttate questo passaggio zodiacale al massimo, l’oroscopo propone una svolta importante poiché sia in amore che al lavoro avrete individuato tutto ciò che non vi piace più, non vi resta che rivolgervi a ciò che brilla luminoso e vi fa star bene!

ACQUARIO

Quando la Luna piena è in opposizione non fa altro che rivelare da quale sentimento siete più distanti. Cari Acquario, l’oroscopo vi grida di buttarvi pienamente nell’amore, nella passione e, come solo voi sapete fare, in tutti gli interessi che vi fanno stare bene. Con anche Venere complice, cosa vi impedisce di amare se non la vostra ritrosia generale al legame? Al lavoro state già dando il massimo, lasciate stare le cose pratiche, siete il segno del volo dopotutto, spiegate le ali verso un nuovo orizzonte amatorio!

PESCI

Per quanto tecnicamente è una Luna che vi parla poco, i Pesci saranno assolutamente attenti ad osservare tutto intorno a loro e a passare al vaglio ogni dettaglio del quotidiano, come alla ricerca di qualcosa fino ad adesso sfuggita. Le emozioni saranno abbastanza controllate in amore, mentre i pensieri lavorativi vi assorbiranno non poco. È tempo infatti di rivedere strategie e collaboratori.