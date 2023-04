Foto di Ferrovia Circumetnea - Metropolitana di Catania

Metropolitana di Catania: il 30 aprile orario prolungato per il tutto esaurito al Massimino

Lo stadio Angelo Massimino tutto esaurito per l’ultima partita, in notturna, del Catania Ssd. C’è questo dietro la scelta di Fce di prolungare, per domenica 30 aprile, il servizio della metropolitana. Le corse, come comunicato dall’azienda saranno attive fino a mezzanotte. Questo l’orario per l’ultima vettura in partenza da Nesima mentre l’ultimo treno dalla stazione Stesicoro partirà alle 00.20. A seguire, invece, sarà operativo il servizio Metro Shuttle con bus fino alle 2 di notte.