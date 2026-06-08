Catania: vasta operazione antimafia in corso

Operazione antimafia in corso dalle prime ore di questa mattina a Catania. Più di 200 agenti della polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione contro un clan mafioso del capoluogo etneo.

L’operazione antimafia a Catania

Ed è proprio in corso l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati nell’ambito dell’operazione antimafia nel capoluogo etneo. Un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania, su richiesta della procura. Impegnati nell’operazione sono gli agenti della squadra mobile della questura, coordinati dal servizio centrale operativo. I poliziotti sono supportati dai reparti di prevenzione crimine, unità cinofile e polizia scientifica. Sul posto è arrivato anche un elicottero del reparto volo di Palermo. Per l’esecuzione dell’operazione sono interessate varie zone della città e dell’hinterland di Catania.