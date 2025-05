Operazione antidroga a Palermo: 11 arresti, coinvolto anche un minorenne

Foto di Marta Silvestre

È scattata all’alba una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Palermo, che ha portato all’arresto di 11 persone, tra cui un minorenne e una donna. L’attività investigativa, coordinata dalle compagnie di piazza Verdi, San Lorenzo e dal nucleo radiomobile, ha consentito di sgominare una fitta rete di spaccio attiva in diverse zone della città. Gli arrestati sono in gran parte palermitani, nove in totale, con età comprese tra i 16 e i 48 anni. Tra loro anche un cittadino straniero di 20 anni. Durante le indagini, i militari hanno sequestrato oltre 160 dosi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack e hashish, pronte per essere immesse sul mercato, oltre a circa 18.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Un altro arresto è avvenuto a Cinisi, dove un 31enne originario di Carini è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione mentre cedeva un involucro sospetto a un giovane di 23 anni. Quest’ultimo, immediatamente fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 21 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 120 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi e nascosti in un armadio, oltre a 3.300 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento. L’uomo, durante l’intervento, ha minacciato i militari tentando anche di aggredirli. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari. L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nel capoluogo siciliano e nella sua provincia.