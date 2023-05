Palermo: operaio muore dentro mezzo per la raccolta dei rifiuti. Indagano i carabinieri

La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro è Mohamed Boujdouni, 48 anni nato a Marracash in Marocco. L’operaio della ditta Eurotech che si trova in via Ingham, a Palermo, stava riparando un autocompattatore della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano. L’uomo è morto schiacciato dalla barra del mezzo per la raccolta dei rifiuti. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di piazza Verdi.