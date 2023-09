Mazara del Vallo, uccide la ex compagna e poi si toglie la vita

Ha ucciso la sua ex compagna con tre colpi di pistola e poi si è tolto la vita. L’omicidio è avvenuto al confine tra Marsala e Mazara del Vallo, nelle campagne in provincia di Trapani. Stando a quanto è stato ricostruito finora, l’uomo – Angelo Reina, originario di Valderice – avrebbe dato appuntamento alla ex compagna – Marisa Leo, originaria di Salemi – nell’azienda agricola di famiglia, in contrada Ferla. I due avevano anche una figlia insieme.

Dopo avere ammazzato la ex – che era impiegata nella nota cantina Colomba bianca – con tre colpi d’arma da fuoco, l’uomo sarebbe scappato fino a Castellammare del Golfo. Lì avrebbe puntato la pistola contro se stesso uccidendosi all’ingresso della cittadina del Trapanese con la stessa arma che aveva utilizzato poco prima per uccidere la donna. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato dagli agenti della Polstrada che hanno allertato la centrale. Delle indagini si sta occupando la polizia e sono in corso i primi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.