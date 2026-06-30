Foto di pizzeria Yoghi

Omicidio in pizzeria in Emilia Romagna, ma la vittima è un siciliano. Il titolare di una pizzeria è stato ucciso accoltellato da un cliente, a Reggio Emilia poco dopo le 22.30 di ieri sera. La vittima si chiamava Raffaele Stipa. L’uomo, di 67 anni, era originario di Capo d’Orlando (in provincia di Messina), ma viveva in Emilia Romagna da tempo dove gestiva da vent’anni la pizzeria.

L’omicidio in pizzeria

L’omicidio è successo proprio all’interno della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d’Italia, nella zona sud della città di Reggio Emilia, non lontano dall’ospedale. Nella circostanza è stata ferita in modo grave anche la sorella di Stipa, che ha tentato di fermare l’omicida. La donna di 52 anni, al momento, si trova ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova. Secondo quanto trapela, la 52enne non sarebbe in pericolo di vita.

Il cliente abituale e la pretesa della pizza gratis

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte della polizia. L’uomo ritenuto il responsabile dell’omicidio avvenuto all’interno della pizzeria, subito dopo il delitto era scappato. Ma è stato intercettato, anche grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni, intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato dagli agenti della questura. Stando a quanto è stato ricostruito finora nel corso delle investigazioni, l’assassino sarebbe un cliente abituale che, per l’ennesima volta, avrebbe preteso di non pagare la pizza. Di fronte al rifiuto di Raffaele Stipa, lo avrebbe accoltellato.