Mascalucia, 43enne ucciso a coltellate durante una festa di compleanno: fermato un parente 70enne

Un 43enne è stato ucciso con delle coltellate all’addome al culmine di una lite scoppiata durante una festa di compleanno a Mascalucia, in provincia di Catania. Stando a quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, il delitto sarebbe maturato nell’ambito di contrasti familiari.

L’uomo è morto durante il trasferimento in ambulanza in ospedale ed è arrivato, infatti, già senza vita al Pronto soccorso del Policlinico di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mascalucia e i colleghi della compagnia di Gravina di Catania. I militari hanno fermato un 70enne, familiare della vittima, che non era il festeggiato. Le indagini, coordinate dalla procura etnea, sono ancora in corso per accertare l’esatta dinamica dell’omicidio.