Omicidio a Leonforte: un martello trovato accanto al corpo del 79enne, disposta l’autopsia

La procura di Enna, che ha aperto un fascicolo d’indagine, ha disposto l’autopsia sul corpo di Giuseppe Romano, il 79enne trovato senza vita ieri nella sua casa a Leonforte (nell’Ennese) in via Valenti, in pieno centro cittadino. Gli inquirenti stanno provando a ricostruire un delitto dai contorni non chiari. Il pensionato, che era vedovo, viveva da solo. Dopo la morte della moglie, i due figli si sono trasferiti nel Nord Italia.

Stando a quanto è emerso finora, l’uomo sarebbe stato colpito da un martello che è stato trovato vicino cadavere. Dall’ispezione cadaverica, infatti, sono state rilevate diverse lesioni alla testa e in altre parti del corpo. In un primo momento, l’ipotesi più accreditata, che resta tutt’ora tra le altre, è stata quella di un tentativo di rapina. Sulla porta d’ingresso dell’abitazione, però, non ci sono segni di effrazione.