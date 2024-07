Omicidio di Francesco Bacchi, in carcere un 18enne che prima era in una comunità

Un 18enne che prima era in comunità è stato portato in carcere per l’omicidio di Francesco Bacchi. La notte tra il 13 e il 14 gennaio scorsi il 19enne Bacchi è morto per le gravi lesioni causate da una rissa avvenuta davanti alla discoteca Medusa di Balestrate, in provincia di Palermo. Un 18enne che sarebbe coinvolto nell’omicidio preterintenzionale di Bacchi – e che precedentemente era stato portato in una comunità – ora è stato portato in carcere, perché la sua posizione si sarebbe aggravata. Per ‘omicidio preterintenzionale’ si intende il reato che compie chi provoca la morte di una persona non avendo avuto, però, la volontà di ucciderla. Il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale per i minorenni ha accolto la richiesta della procura e ha applicato una misura cautelare più grave.

Il 18enne avrebbe afferrato per il collo Bacchi, facendolo così cadere a terra, dopo sarebbe stato colpito a morte dai calci sferrati da Andrea Cangemi. L’avvocata della difesa contesta la ricostruzione della procura e del gip: la sua tesi è che il giovane avrebbe cercato di sedare gli animi. Nei mesi scorsi per la rissa sono stati arrestati altri tre ventenni che facevano parte dei due gruppi che si scontrarono all’esterno del locale.