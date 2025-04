Strage di gatti a Riposto: «Uccisi da esche avvelenate»

Strage di gatti a Torre Archirafi, frazione di Riposto (in provincia di Catania). A denunciarlo sono i volontari del coordinamento etneo del partito animalista. Secondo quanto ricostruito, i gatti sarebbero stati uccisi da esche avvelenate posizionate in diversi punti del territorio. «Episodi deplorevoli – spiega Patrick Battipaglia, coordinatore per la Sicilia del partito animalista che ha già presentato una denuncia – È necessario intervenire al più presto per evitare altre mattanze. Chiediamo alla polizia locale di Riposto di intervenire – aggiunge – per effettuare la bonifica delle aree interessate dalle esche avvelenate».

«Chiediamo alle forze dell’ordine – prosegue Battipaglia – di fare il possibile per assicurare alla giustizia l’autore di questa barbarie, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Possibile che nessuno abbia visto nulla? Noi, come partito animalista – conclude il dirigente – abbiamo presentato un esposto in procura contro ignoti. E ci costituiremo come parte civile nell’eventuale processo contro i responsabili. Non si può rimanere in silenzio davanti a certi crimini».