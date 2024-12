Omicidio Celesia, condannato a dodici anni l’imputato minorenne

Condannato a dodici anni di reclusione. Il giudice dell’udienza preliminare (gup) del Tribunale per i minorenni di Palermo ha condannato a dodici anni di reclusione il giovane, da poco diventato maggiorenne, che il 20 dicembre del 2023 a Palermo – nella discoteca Not3 – sparò e uccise il 22enne ex calciatore Rosolino Celesia. Durante il processo, celebrato col rito abbreviato, in aula il giovane imputato ha detto di essersi pentito del suo gesto. La procuratrice per i minorenni aveva chiesto una condanna a 18 anni di carcere. Il giovane è stato condannato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e detenzione illegale di arma. A luglio scorso anche il fratello è stato condannato per detenzione illegale di arma: per lui quattro anni e otto mesi di reclusione.