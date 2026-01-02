Le pratiche del Comune truccate in famiglia: sequestro di beni da un milione per due fratelli del Messinese

02/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Gare d’appalto e autorizzazioni truccate in famiglia e un sequestro di beni per circa un milione di euro. È quello emesso nei confronti di due fratelli di Oliveri, nel Messinese, tramite i sigilli a sei immobili ritenuti a loro riconducibili. Uno dei due fratelli è l’ex dirigente dell’ufficio tecnico dei Comuni di Mazzarrà Sant’Andrea e Oliveri. Secondo le indagini, l’uomo – tra il 2000 e il 2012 – avrebbe truccato diverse gare d’appalto per favorire i gruppi mafiosi nell’accaparrarsi significative opere pubbliche nel Messinese e nelle vicinanze. Azioni che sono valse all’ex dirigente una condanna a 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Ma nella sua opera avrebbe favorito anche il fratello ingegnere: dalla cui attività, secondo gli inquirenti, doveva passare chiunque volesse avviare operazioni di lottizzazioni o di costruzione di immobili. Affidando a lui la progettazione, a meno di non voler vedere bloccate le pratiche dal fratello in Comune. Rigorosamente su indicazione dell’ingegnere, poi, sarebbero state anche le ditte da cui acquistare il materiale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Staccano bandiera a Unict e fanno esplodere contatore del gas
Leggi la notizia

Gare d’appalto e autorizzazioni truccate in famiglia e un sequestro di beni per circa un milione di euro. È quello emesso nei confronti di due fratelli di Oliveri, nel Messinese, tramite i sigilli a sei immobili ritenuti a loro riconducibili. Uno dei due fratelli è l’ex dirigente dell’ufficio tecnico dei Comuni di Mazzarrà Sant’Andrea e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
di

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze