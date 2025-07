Nuovo volo diretto tra Catania e Danzica: Wizz Air amplia i collegamenti con la Polonia

Wizz Air inaugura una nuova rotta internazionale tra Catania e Danzica, in Polonia. Il collegamento sarà attivo a partire dal 28 ottobre 2025 con tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e sabato. La tratta sarà operata con Airbus A321neo, e i biglietti sono già in vendita con tariffe a partire da 39,99 euro. Per il vettore si tratta del quarto collegamento diretto tra l’aeroporto di Fontanarossa e la Polonia, dopo Varsavia, Katowice e Breslavia. L’apertura della nuova rotta consolida il ruolo strategico di Catania all’interno della rete europea della compagnia, che punta a rafforzare la connettività del Sud Italia.