Nuovo volo diretto Catania-Casablanca. Sarà attivo due volte a settimana

Catania e Casablanca da domani saranno più vicine grazie al nuovo volo diretto operato da Royal Air Maroc, la compagnia aerea di bandiera del Marocco. A partire da sabato 28 giugno, il collegamento tra la città etnea e la capitale economica del Marocco sarà attivo due volte a settimana, il lunedì e il sabato, con aeromobili Boeing 737 configurati con 12 posti in business class e 147 in economy. Il primo volo sarà accompagnato dal tradizionale taglio del nastro nello scalo di Fontanarossa, alla presenza del country manager Italia di Royal Air Maroc, Mohammed Adil Korchi, della console del Marocco Samira Bellali e del responsabile commerciale Aviation di SAC, Daniele Casale.

La Sicilia, e in particolare Catania, diventa così il settimo scalo italiano servito dalla compagnia marocchina, a conferma dell’importanza crescente del mercato italiano nel piano di sviluppo internazionale della compagnia. «Questo nuovo collegamento nasce da un’esigenza concreta: rispondere alle necessità della comunità marocchina residente nell’Isola e, allo stesso tempo, offrire nuove opportunità ai viaggiatori siciliani interessati a scoprire le ricchezze del Marocco» ha dichiarato Korchi, sottolineando anche il ruolo centrale dell’hub di Casablanca per le rotte intercontinentali verso Africa, Americhe e Asia.

Soddisfazione anche da parte della SAC, società di gestione dell’aeroporto catanese. «È un passo importante per rafforzare la rete di collegamenti internazionali di Fontanarossa – ha commentato l’amministratore delegato Nico Torrisi – e per fare della Sicilia un vero ponte tra l’Europa e l’Africa». I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale della compagnia, tramite call center e agenzie di viaggio.