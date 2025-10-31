Nuovo Polo pediatrico di Palermo: aggiudicata la gara per i lavori

Il progetto per la realizzazione del nuovo Polo pediatrico di eccellenza di Palermo compie un passo avanti decisivo. Dopo il fermo dovuto al fallimento della precedente impresa appaltatrice, l’opera entra finalmente nella fase operativa con l’aggiudicazione dei lavori da parte di Invitalia, stazione appaltante per conto della Regione Siciliana. Il nuovo Polo, che sorgerà a Palermo, rappresenta un investimento strategico per la sanità dell’Isola, con risorse stanziate per circa 170 milioni di euro.

Un’opera destinata a diventare un punto di riferimento per la cura e la ricerca in ambito pediatrico. L’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Matarrese spa, con la partecipazione di Adiramef spa, Sacogen srl, Multiscavi srl, La Meridionale costruzioni srl, Nbs srl, Techproject srl, Sistema Duemila Partners srl, Onleco srl e Domenico Spanò. Il gruppo si è aggiudicato la gara con un ribasso del 19,029% sull’importo dei lavori, per un valore contrattuale complessivo di circa 82,8 milioni di euro.

«L’aggiudicazione dei lavori – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – segna un traguardo fondamentale per la nostra sanità. Dopo 14 anni di attesa e difficoltà legate al fallimento della precedente impresa, restituiamo concretezza a un progetto che sta molto a cuore ai siciliani. Il nostro impegno, fin dall’inizio della legislatura, è stato quello di superare ogni ostacolo amministrativo e tecnico per ridare slancio a un’opera strategica, simbolo di una sanità regionale che vuole guardare al futuro con fiducia e responsabilità. Il nuovo polo pediatrico sarà un centro d’eccellenza, dedicato ai bambini e alle loro famiglie, capace di coniugare assistenza, innovazione e ricerca. Non solo un obiettivo infrastrutturale, ma anche un segnale concreto dell’impegno della Regione per una sanità moderna, efficiente e vicina ai cittadini».  

