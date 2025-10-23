Nuova rissa in via Spinuzza a Palermo: agente della municipale aggredito

23/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora violenza in via Spinuzza, nel cuore della movida di Palermo, la stessa zona dove è morto Paolo Taormina, il giovane ucciso con un colpo di pistola sparato da Gaetano Maranzano. Nella notte, una nuova rissa è esplosa coinvolgendo una ventina di giovani, a quanto pare tutti stranieri. Durante i controlli della polizia municipale, la situazione è degenerata rapidamente: uno degli agenti, nel tentativo di sedare la colluttazione, è stato scaraventato a terra da un ragazzo che cercava di fuggire. L’agente non ha riportato ferite, ma l’episodio ha riacceso la tensione nel quartiere già segnato dal precedente fatto di sangue.

Due giovani denunciati per rissa in via Spinuzza

Grazie all’intervento congiunto di carabinieri e polizia, due dei protagonisti della rissa sono stati bloccati e identificati. Si tratta di due giovani marocchini di 22 e 27 anni, entrambi con precedenti specifici, denunciati in stato di libertà per rissa. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare gli altri partecipanti alla violenta colluttazione.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Oroscopo speciale: con Venere in Bilancia, tutto diventa armonia
di

Venere è finalmente tornata a casa, in Bilancia, il suo domicilio più forte, nel regno dell’aria dove si fa più leggera e manifesta: cosa ci dice di questo l’oroscopo? Vogliosa di rimettere ordine e armonia nelle cose. Venere avrà delle belle gatte da pelare, visto che si scontra subito con l’opposizione di un caotico Nettuno […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]