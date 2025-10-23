Ancora violenza in via Spinuzza, nel cuore della movida di Palermo, la stessa zona dove è morto Paolo Taormina, il giovane ucciso con un colpo di pistola sparato da Gaetano Maranzano. Nella notte, una nuova rissa è esplosa coinvolgendo una ventina di giovani, a quanto pare tutti stranieri. Durante i controlli della polizia municipale, la situazione è degenerata rapidamente: uno degli agenti, nel tentativo di sedare la colluttazione, è stato scaraventato a terra da un ragazzo che cercava di fuggire. L’agente non ha riportato ferite, ma l’episodio ha riacceso la tensione nel quartiere già segnato dal precedente fatto di sangue.

Due giovani denunciati per rissa in via Spinuzza

Grazie all’intervento congiunto di carabinieri e polizia, due dei protagonisti della rissa sono stati bloccati e identificati. Si tratta di due giovani marocchini di 22 e 27 anni, entrambi con precedenti specifici, denunciati in stato di libertà per rissa. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare gli altri partecipanti alla violenta colluttazione.