Comunali Catania, l’ex ministra Nunzia Catalfo designata vicesindaca di Maurizio Caserta

Sarà Nunzia Catalfo, ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Conte II, la vicesindaca di Maurizio Caserta in caso di vittoria del fronte progressista alla prossime amministrative di Catania.

Lo ha annunciato lo stesso Caserta ieri, nel corso della presentazione al Sal (Spazio avanzamento lavori) di Catania della squadra cinquestelle che lo affiancherà alla guida della macchina amministrativa di Palazzo degli elefanti. Assessori designati sono la stessa Nunzia Catalfo e Gianina Ciancio, già due volte deputa regionale.

I presidenti delle municipalità indicati dal movimento cinque stelle sono Lidia Adorno (Terza municipalità Borgo Sanzio), Giuseppe Ragusa (Quarta municipalità San Giovanni Galermo, Trappeto, Cibali) e Ignazio Musumeci (Quinta municipalità Monte Po, Nesima, San Leone, Rapisardi). Alla kermesse di ieri erano presenti il coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola, le deputate all’Ars Jose Marano e Martina Ardizzone e il deputato alla Camera Luciano Cantone.

Tra i temi trattati ieri, di particolare rilievo quello dell’eliminazione della dicotomia centro-periferia e l’importanza della gestione della comunità catanese in maniera univoca, garantendo lo stesso trattamento a tutti, a prescindere dalla zona di residenza, «perché tutti i cittadini hanno e devono avere parità diritti». Grande importanza nel programma M5s delle municipalità anche quello delle comunità energetiche, da applicare a partire dagli immobili Iacp. «È soprattutto nelle zone in cui i cittadini hanno maggiori difficoltà economiche – dicono dal movimento – che è importante intervenire per abbattere il caro bollette e, allo stesso tempo, produrre energia pulita». Tra gli altri punti essenziali per il M5s illustrati ieri, quello del miglioramento dell’efficienza dei servizi essenziali e la creazione e la gestione di aeree verdi a scopo inclusivo per le famiglie.