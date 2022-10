Noto, tenta di uccidere i vicini a colpi d’arma da fuoco. Arrestato e portato in carcere

Una lite per futili motivi tra condomini sfociata in un tentato omicidio. È successo a Noto, in provincia di Siracusa, nelle palazzine popolari di via Giantommaso. Le indagini, portate avanti insieme da polizia e carabinieri, hanno permesso di individuare l’uomo che ha esploso diversi colpi di arma da fuoco la sera del 27 ottobre. L’uomo è stato rintracciato mentre era già pronto a darsi alla fuga.

La stessa sera, dopo varie perquisizioni domiciliari, è stata ritrovata anche l’arma utilizzata per sparare. Almeno due colpi esplosi, stando a quanto ricostruito finora dalla forze dell’ordine, con l’intento di uccidere. Il responsabile è stato fermato la sera del 28 ottobre, prima che facesse perdere le proprie tracce. Espletate di attività di rito, l’uomo è stato portato nel carcere Cavadonna di Siracusa dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.