Noto, ritrovata una pistola Beretta calibro 9 in un muro a secco di una villa

Agenti del commissariato di polizia di Noto, a seguito di servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, hanno rinvenuto, in un muro a secco di una villa a San Corrado di Fuori, una busta in cellophane contenente 6 cartucce e una pistola Beretta calibro 9. La pistola, sottoposta a sequestro, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi per capire se l’arma sia stata usata per commettere reati.