Noto, sequestrata una discarica abusiva a cielo aperto: tra i rifiuti carcasse di animali in decomposizione

Amianto, sanitari ed elettrodomestici, ma anche materassi, mobili e carcasse di animali in stato di decomposizione. A Noto, in provincia di Siracusa, è stata sequestrata una discarica abusiva a cielo aperto.

L’area interessata, circa duemila metri quadrati, si trova in località Granelli. Per un chilometro, lungo entrambi i lati della carreggiata, sono stati gettati rifiuti di ogni tipo, compresi alcuni pericolosi speciali. La discarica è stata sequestrata dai carabinieri, che hanno avviato le procedure per la bonifica e gli accertamenti per identificare le persone responsabili del reato ambientale.