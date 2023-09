Ursino Buskers alla nona edizione dal 14 al 23 settembre. Cast artistico quasi tutto femminile

Quattro giorni di arti e magia tra le strade e le piazze del cuore medievale etneo: 15 mila metri quadrati interamente chiusi al traffico pieni di luci, arti e colori; 4 aree spettacolo tematiche; 1 parata per il centro storico con Sambazita e tutte le artiste del festival; 30 (e più) compagnie con 100 (e più) artiste; tanti spettacoli gratuiti al giorno; workshop per adulti; laboratori e letture per bambini con Ursino Kids, street market, esposizione d’arte, street food & beverage attenti al rispetto dell’ambiente.

Questo e molto di più è Ursino Buskers 2023, organizzato dagli attivisti e dalle attiviste dell’associazione culturale Gammazita, con il supporto di volontari e volontarie, abitanti del quartiere, il sostegno di COOP – Associazione Siciliana consumatori consapevoli, realizzato in partenariato con l’associazione Mo.Mu.- Mondo di Musica e la partecipazione del Comune di Catania nell’ambito del progetto Bando Periferie. Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini, con la collaborazione del primo Municipio di Catania e dell’associazione Musicale Etnea, per far vivere e scoprire al pubblico lo storico quartiere del Castello Ursino.

La grande manifestazione di piazza, Ursino Buskers, dal 2014 chiama a raccolta centinaia di artisti di strada provenienti da tutto il mondo per un evento gratuito tra i più partecipati e sentiti in città. Quest’anno però il 95 per cento del cast artistico è femminile. «Con questa edizione vogliamo raccontarvi storie di donne che attraverso l’arte esprimono le proprie unicità, svincolate da stereotipi di ogni genere, libere di essere esattamente ciò che hanno scelto di essere», dichiara Manola Micalizzi, presidente di Gammazita.

Il programma completo del Festival Ursino Buskers 2023 è presente nell’evento dedicato: https://fb.me/e/Do3yrqY1