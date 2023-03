Augusta, non versa il mantenimento alla ex moglie per dieci anni e finisce in carcere

Un pregiudicato di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di Augusta, in provincia di Siracusa, come disposto dalla procura del tribunale aretuseo. L’uomo, da quando si è separato dalla moglie nel 2012, non avrebbe mai ottemperato agli obblighi di assistenza familiare: il 51enne, infatti, in questi dieci anni, non avrebbe corrisposto le somme dovute per il mantenimento della ex moglie. Per questo, l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Brucoli dove dovrà espiare una pena di sei mesi di reclusione.