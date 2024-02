Scegliere l’auto giusta con il noleggio a lungo termine: dalla pronta consegna alle vetture su misura

Il noleggio a lungo termine conviene. Lo sanno le aziende e i liberi professionisti e, ormai, si tratta di una scelta sempre più condivisa anche dai privati. A volte, però, a frenarci può essere il dubbio di non trovare l’auto giusta per noi. Quella con le caratteristiche necessarie a renderci la vita più facile e comoda o quelle indispensabili per il nostro lavoro. O anche, nel caso di un’azienda, gli elementi che rendano riconoscibili su strada i mezzi che portano in giro il proprio marchio. La buona notizia, però, viene dai consulenti di SudRent, l’Agenzia Arval con sede in Catania (statale Primosole 80B): pronti ad aiutarci a scegliere l’auto su misura per noi, da noleggiare a lungo termine per una guida senza pensieri, con la possibilità di scegliere diversi modelli di vetture in pronta consegna – per chi ha più fretta – oppure configurare una vettura scegliendo personalmente tutti gli optional in base alle proprie esigenze.

Auto in pronta consegna

C’è chi ha bisogno di una vettura da noleggiare in fretta, chi preferisce cambiare spesso modello e chi ha poche esigenze, se non quella di avere un’auto senza dover perdere tempo dietro a manutenzione e burocrazia. In questo caso, la decisione migliore è senza dubbio quella di orientarsi sulle vetture in pronta consegna. Una scelta che comunque non risulta mai limitante, considerati i tanti modelli disponibili in tutte le gamme: dalle utilitarie ad auto più comode e prestazionali. Compreso il segmento marchi premium. In ogni segmento, infatti, sono disponibili decine di opzioni tra cui trovare l’auto giusta senza fatica, grazie agli accordi di SudRent con le case costruttrici e i concessionari.

Auto su misura da ordinare

C’è poi, invece, chi ha idee molto precise sull’auto che intende guidare. Una vettura che assecondi le proprie necessità in termini di potenza o di capienza del bagagliaio, ad esempio . Eppure, per avere l’auto dei propri sogni, non serve necessariamente acquistarla. Il noleggio a lungo termine, infatti, permette una personalizzazione completa della vettura. Basterà farsi aiutare dai consulenti di SudRent per ordinare la propria auto su misura, scegliendo il materiale e il colore degli interni che preferiamo, le motorizzazioni o eventuali sistemi di sicurezza aggiuntivi. Il tutto in tempi compatibili con le nostre esigenze e sempre chiari al momento dell’ordine: grazie all’esperienza e alla propria rete, infatti, SudRent è in grado di garantire non solo certezza sulle tempistiche, ma anche la minor attesa sul mercato.

Per maggiori informazioni, visita il sito web – www.sudrent.it o contatta i seguenti recapiti: info@sudrent.it – 095 66 80 087.