Niscemi: tre minori indagati per rapina aggravata

Hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare i carabinieri di Niscemi, seguendo le indicazioni del gip del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, su richiesta della relativa procura, nei confronti di tre minori – due di 16 e uno di 14 anni – ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in abitazione, lesioni personali e danneggiamento. Nei confronti dei due sedicenni, inoltre, sono stati contestati ulteriori addebiti in relazione al reato di tentato furto aggravato in abitazione.

Ingresso nell’abitazione e aggressione

L’attività investigativa trae origine da un grave episodio verificatosi a Niscemi la notte del 17 maggio 2026, quando i giovani si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione di un uomo e del padre ultranovantenne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver forzato l’accesso all’immobile, i presunti autori avrebbero minacciato e aggredito il proprietario dell’abitazione, impossessandosi di denaro contante, documenti, di un telefono cellulare e di altri effetti personali.

L’attività investigativa

Le indagini, condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della procura per i Minorenni di Caltanissetta, si sono sviluppate attraverso l’acquisizione delle denunce delle persone offese. Ma anche con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, le individuazioni fotografiche e gli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria, che hanno consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi a carico degli odierni destinatari del provvedimento cautelare.