«L’album esce lo stesso»: una scritta impressa sulla foto vintage dell’arresto del rapper Usa Tupac. Così Niko Pandetta commenta, sui propri profili social, il ritorno in carcere, a Rebibbia. Deciso dal tribunale di sorveglianza, che ha sospeso per l’artista catanese la misura alternativa in comunità. Tra le violazioni contestate, su cui si basa la decisione dei giudici, anche l’uso massiccio dei social network, nonostante i divieti. Uno dei problemi che avevano già provocato il suo trasferimento dagli alloggi della cooperativa sociale in Calabria a quelli della comunità terapeutica alle porte di Roma. Il tutto mentre aveva annunciato di stare lavorando a un nuovo album, appunto: Malavita, previsto per fine mese.

La pena da scontare per Niko Pandetta

Pandetta sta scontando una condanna a 4 anni e 9 mesi per spaccio. Dopo tre anni di detenzione, a ottobre era stato scarcerato. Con una misura alternativa al carcere: un progetto di cura e rieducazione, in prova per tre mesi, per finire di scontare la pena. Ma le cose non sono andate come previsto. La prima esperienza in una comunità calabrese è durata appena un mese e mezzo. Pandetta ha subito ripreso a comparire in post, storie e dirette social con migliaia di follower. Un’attenzione giudicata non compatibile con il suo percorso rieducativo. Da lì, il trasferimento alle porte di Roma, a metà dicembre, in una struttura specializzata nella riabilitazione e cura dei disturbi da abuso di sostanze stupefacenti. Ma neanche questa esperienza sembra essere andata a buon fine, con la decisione dei giudici di farlo rientrare in cella a Rebibbia.

L’attesa del nuovo disco

Un rientro forse non troppo atteso dal cantante, concentrato sull’uscita del suo nuovo disco. Annunciato per il 27 marzo. Scadenza confermata, secondo l’ultimo messaggio social del suo profilo ufficiale. Canali su cui, nelle ultime settimana, erano state raccontate preparazione e le numerose collaborazioni con vari artisti. E anche ringraziamenti e auguri. Rivelatisi troppo ottimisti. «Grazie a tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di ogni aspetto di questo disco – scriveva Pandetta su Instagram -. Siete la mia famiglia! Sono felice di avervi avuto al mio fianco nella tempesta. Speriamo di poterci godere il sole tutti insieme».