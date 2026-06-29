Foto d'archivio Carabinieri Catania

Quasi tutto pronto per una corsa clandestina di cavalli a Nicolosi, nel Catanese, ma arrivano i carabinieri. È una gara mancata quella che stava per avvenire ieri notte sulla strada provinciale 92, nel territorio del Comune dell’Etna. Al loro arrivo, i militari hanno trovato e controllato un mezzo di trasporto per cavalli, che però non conteneva animali. Il furgone era guidato da un uomo di Paternò, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Sul posto c’era già anche parte del pubblico: 12 mezzi, tra auto e motorini, e 22 persone. Identificate, 20 di loro sono risultate con precedenti penali. A consentire l’intervento dei carabinieri è stato uno dei presidi voluti dal comando provinciale di Catania nelle principali strade e zone conosciute per essere interessate dal fenomeno delle gare clandestine. In totale, sono state controllate oltre 40 persone e 23 veicoli. Accertando anche diverse violazioni del codice della strada, con 7 multe da un totale di oltre tremila euro.