Catania, la nicchia religiosa trasformata in nascondiglio per la cocaina

La droga nascosta dentro una nicchia dietro il busto di una figura religiosa. È quanto hanno scoperto i poliziotti, in via Wrzì nel quartiere Picanello di Catania, che hanno arrestato un 39enne per spaccio di stupefacenti ed evasione. Infatti, nonostante fosse già stato sottoposto agli arresti domiciliari proprio per precedenti in materia di stupefacenti, l’uomo è stato sorpreso in strada vicino casa sua intento a vendere droga.

Durante l’attività di controllo del territorio, l’attenzione dei poliziotti è stata catturata da uno strano via vai di gente nei pressi di un condominio di via Wrzì. A insospettire gli agenti, in particolare, è stato l’atteggiamento di un uomo che, dopo avere preso qualcosa da una nicchia nel muro nascosta dietro al busto di una figura religiosa, la consegnava a un altro uomo arrivato a bordo di un’auto. I poliziotti hanno fermati entrambi e li hanno controllati. L’uomo in macchina è stato trovato in possesso di un involucro di plastica contenente cocaina che aveva appena acquistato; mentre il 39enne, residente proprio in quel condominio, è stato trovato in possesso di tre involucri di cocaina e oltre 300 euro in contanti nascosti nel comodino della camera da letto.

Inoltre, dietro il muretto della strada, gli agenti hanno trovato un bilancino per pesare la droga e una dose di crack. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il 39enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione. Sentito il pubblico ministero di turno, l’arrestato è stato portato in carcere in attesa di essere sottoposto al rito per direttissima davanti all’autorità giudiziaria. L’uomo fermato in auto, invece, è stato segnalato alla prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale, in quanto assuntore di cocaina.