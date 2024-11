Nel garage custodiva oltre mezza tonnellata di fuochi d’artificio. Denunciato 49enne a Catania

Ancora un’operazione della polizia per prevenire l’illecita compravendita e la detenzione illegale di fuochi d’artificio. Dopo il materiale esplodente trovato pochi giorni fa in un garage di un condominio di piazza Risorgimento, a Catania, e le 8 bombe carte scoperte nella pertinenza di un’abitazione di un giovane sottoposto agli arresti domiciliari, i poliziotti della questura hanno messo a segno un nuovo intervento che ha permesso di scovare oltre mezza tonnellata di fuochi d’artificio detenuti illegalmente da un catanese di 49 anni che li aveva acquistati sul web.

L’uomo aveva trasformato il garage di casa in un vero e proprio deposito, senza licenza, con decine di scatole di botti, da rivendere durante il periodo natalizio. Il proprietario del garage ha candidamente ammesso ai poliziotti di avere acquistato i fuochi online, grazie ad un contatto trovato con un reel su un noto social network, senza badare, evidentemente, ai rischi.

Il fiuto investigativo degli agenti ha portato a scovare un ulteriore nascondiglio dove erano stipate alcune scatole con all’interno ulteriori fuochi d’artificio, custoditi anche in questo caso senza alcuna cura, in luoghi non idonei e umidi, tali da poterne modificare i tempi di accensione. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato e immediatamente distrutto mentre il 49enne è stato denunciato per il reato di detenzione illegale di artifizi pirotecnici.