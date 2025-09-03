Cooperarci

Nave ong sbarca a Lampedusa: «Sette migranti dispersi»

03/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La nave ong Aurora Sar, con a bordo 41 persone soccorse nel canale di Sicilia è sbarcata a Lampedusa, destinazione assegnata per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle persone a bordo. I migranti (eritrei, etiopi, malesi e sudanesi) hanno raccontato che sette loro compagni di viaggio, a causa del mare agitato, sono caduti in acqua e non è stato possibile aiutarli a risalire sul gommone. Secondo le testimonianze raccolte, due sono finiti in mare la prima notte e cinque quella successiva. La traversata era iniziata nella tarda serata del 27 agosto da Zuara in Libia, dopo aver pagato 800 euro a testa. Un migrante diabetico è stato portato al poliambulatorio di Lampedusa per accertamenti.

