Naufragio nel Canale di Sicilia, si cercano almeno 40 migranti dispersi

Sono almeno 40 i dispersi di un naufragio di migranti avvenuto nel Canale di Sicilia. I superstiti, ossia circa 10 naufraghi arrivati ieri nell’hotspot di Lampedusa, hanno riferito di essere partiti domenica notte da Sfax, in Tunisia, a bordo di un gommone con circa 60 persone. Dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre erano in acque internazionali, molti migranti sarebbero caduti in acqua forse a causa del mare agitato. Il gommone ha però proseguito la sua navigazione e ieri pomeriggio, ormai semi affondato, è stato intercettato nelle acque antistanti Lampione dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che hanno recuperato anche sei cadaveri. All’appello mancherebbero dunque una quarantina di dispersi. Le ricerche sono riprese questa mattina. Ieri a Lampedusa sono stati registrati complessivamente cinque sbarchi con un totale di 213 migranti.