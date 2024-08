Naufragio della Bayesian, recuperato il quinto corpo

Foto di Gabriele Ruggieri

Stamattina sono riprese le operazioni dei vigili del fuoco e della guardia costiera per recuperare i corpi delle ultime due persone disperse nel naufragio dello yacht Bayesian, affondato il 19 agosto a largo di Porticello, frazione di Santa Flavia, in provincia di Palermo. Il quinto corpo – che ieri pomeriggio era stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco – è stato recuperato e trasferito a terra: si tratta dell’imprenditore britannico Mike Lynch. A questo punto resta da individuare e da recuperare il corpo della 18enne Hannah Lynch. Ieri pomeriggio i sub hanno recuperato i corpi di Jonathan Bloomer – presidente della banca d’affari Morgan Stanley International – di sua moglie Anne Elizabeth, dell’avvocato Christopher Morvillo e quello di sua moglie Neda.