Nasce la Metromappa per le imprese di Catania, Agrigento e Ragusa. Agen (Confcommercio): «Risposte immediate»

Più servizi per le imprese. Confcommercio rilancia e punta alla valorizzazione e a incrementare la propria rete grazie alla “Metromappa”. Iniziativa illustrata, con ricchezza di particolari, all’interno del convegno ospitato da Ristora Hotel Sicilia e che mette insieme Catania, Ragusa e Agrigento. Tre realtà, tre territori dove chi vuole creare valore con un’impresa può godere di innumerevoli opportunità. Si tratta di 5 linee, 40 servizi e 280 sottoservizi. L’obiettivo è quello di garantire un’assistenza, agli associati ma anche a coloro che ancora non lo sono, tempestiva, efficiente ed efficace. Come? Puntando sul ruolo istituzionale e lobby; sulla consulenza e la gestione aziendale; sul capitale umano e la formazione; sui finanziamenti e i contributi; sulle start up e l’innovazione.

Cinque motrici che si incrociano e moltiplicano il proprio compito grazie alla presenza territoriale. Quello della “Metromappa” vuole essere «uno strumento immediato – ha detto Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania – per fornire risposte, entrare in contatto diretto con le aziende. In questo modo è possibile dare tempi e avere idee». Questo strumento consente pure di collegare verticalmente e orizzontalmente le realtà produttive, aumentando le occasioni di crescita e rendendo la comunicazione più smart.

«I giovani sanno – ha dichiarato Alessandro Minello, docente di Economia all’Università Ca’ Foscari di Venezia – quanto è importante la rete però faticano a capire cosa fanno le Istituzioni e le associazioni in rete. Abbiamo progettato un’esperienza di incontro tra Confcommercio e le imprese. Un nuovo racconto che punti a rappresentare cosa viene fatto. Oggi si vuole tutto e subito. La Metromappa è nata con i giovani per accorciare le distanze e restituire, immediatamente, le opportunità che un’impresa può trovare in Confcommercio».