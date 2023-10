Per il ministro Nello Musumeci «tra i magistrati catanesi, Apostolico non è la sola a fare politica»

«Fra i magistrati catanesi, la giudice Apostolico non è la sola a fare politica». Sono le parole di Nello Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana e attuale ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare pronunciate a margine della convention di Fratelli d’Italia – dal titolo Italia, le radici della bellezza – che si sta tenendo oggi a Brucoli, il borgo marinaro frazione di Augusta, in provincia di Siracusa. «Non posso dire chi è – aggiunge Musumeci – ma si tratta di un magistrato che, negli ultimi anni, si è divertito a utilizzare i propri pregiudizi di uomo di sinistra per attaccare esponenti della destra».

Con queste esternazioni, il ministro Musumeci allarga la vicenda che negli ultimi giorni ha tenuto banco. Quella che vede al centro Iolanda Apostolico, la giudice del tribunale etneo che ha disapplicato il decreto migranti del governo, provocando le ire della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini. Ed è stato proprio il ministro delle Infrastrutture a ripescare un video del 2018 in cui la magistrata partecipa a una manifestazione antirazzista al porto di Catania dove, da giorni, 177 migranti erano trattenuti a bordo della nave Diciotti. Ma chi ha girato quelle immagini riprese da un punto di vista privilegiato? Dalla questura di Catania hanno fatto sapere che non è agli atti ufficiali. E come ha fatto il capo del Carroccio a entrarne in possesso? Tra dubbi e perplessità, intanto, spuntano altri video e qualche confessione che non convince.

«Naturalmente qui nessuno reclama il diritto alla salvaguardia della propria dignità, perché non sarà certo questo tentativo a inficiare la dignità di ognuno di noi – ha aggiunto Nello Musumeci – Voglio solo dire che tra tanti magistrati seri, anche di sinistra, che mantengono una condotta responsabile, c’é qualche politicizzato che non meriterebbe la solidarietà della gente responsabile e perbene. Non mi fate dire altro perché altrimenti roviniamo la giornata».

