Foto di pagina Facebook Giorgio Mulè

Mulè punge La Vardera e indica la strada alla coalizione di centrodestra

07/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

All’indomani della due giorni di Agrigento, con gli stati generali del movimento civico Controcorrente, sotto la regia di Ismaele La Vardera, il clima politico in Sicilia appare tutt’altro che sereno. A intervenire con decisione è Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente di spicco di Forza Italia. Riavvolgendo il nastro della manifestazione e replicando al fermento generato dai dibattiti, Mulè non usa mezzi termini per tracciare il bilancio dell’evento organizzato da La Vardera: «Più che gli stati generali ho visto una confusione generale».

Nelle stesse ore, il deputato azzurro ha colto l’occasione per fare chiarezza anche sulle indiscrezioni e sui rumors inerenti ai presunti attriti interni a Forza Italia in Sicilia, rispedendo al mittente ogni ricostruzione allarmistica e mostrandosi del tutto sereno sulle prospettive del partito e del centrodestra. «Spetta alla coalizione, rispetto agli equilibri nazionale, tirare le somme di chi sarà il candidato del centro destra per le prossime elezioni in Sicilia. Ma deve farlo adesso e non solo sulla Sicilia, anche a Milano, Roma, Napoli, Palermo, in tutte le grandi città che vanno al voto nel 2027. E questo perché bisogna dare la possibilità ai candidati di potersi organizzare e di raccontare quello che vogliono fare», ha detto Mulè a margine di un’iniziativa nel capoluogo siciliano, rispondendo ai cronisti sulla prossime elezioni nell’Isola.. 

Il duello sul palco di Agrigento: tra provocationi, avances e ironia

Per comprendere invece appieno le scintille all’indomani degli stati generali di Agrigento, occorre ricostruire quanto accaduto durante il panel Quale futuro per la Sicilia?, che ha visto salire sul palco Mulè e La Vardera. L’incontro è venuto presto ad assumere i toni di un vero e proprio duello incrociato tra due figure di primissimo piano ma appartenenti a schieramenti opposti. «Caro Giorgio, che ci stai a fare con Forza Italia?», ha chiesto l’ex Iena all’esponente azzurro, che per quasi 10 anni ha diretto il settiminale Panorama.

«E se io vengo con te, tu che fai?», ha replicato Mulè. Un botta e risposta che ha infiammato la platea e fotografato appieno la dialettica tra le ambizioni del movimento civico e la navigata esperienza dei quadri nazionali del centrodestra. Se da un lato La Vardera cerca di posizionarsi come perno e rottamatore nel campo alternativo alle destre, dall’altro Mulè ha ribadito fermamente la propria appartenenza ai valori azzurri e la difesa dell’operato del governo regionale a guida Renato Schifani.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Cronoscalata Monte Erice, indagato il pilota per omicidio stradale
Leggi la notizia

All’indomani della due giorni di Agrigento, con gli stati generali del movimento civico Controcorrente, sotto la regia di Ismaele La Vardera, il clima politico in Sicilia appare tutt’altro che sereno. A intervenire con decisione è Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente di spicco di Forza Italia. Riavvolgendo il nastro della manifestazione e […]

La contromossa di Cateno De Luca: da Catania scatta la sfida a tre liste
Leggi la notizia

All’indomani della due giorni di Agrigento, con gli stati generali del movimento civico Controcorrente, sotto la regia di Ismaele La Vardera, il clima politico in Sicilia appare tutt’altro che sereno. A intervenire con decisione è Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente di spicco di Forza Italia. Riavvolgendo il nastro della manifestazione e […]

La due giorni di Controcorrente ad Agrigento: tra l’adesione di Antonio Ingroia e il no a De Luca
Leggi la notizia

All’indomani della due giorni di Agrigento, con gli stati generali del movimento civico Controcorrente, sotto la regia di Ismaele La Vardera, il clima politico in Sicilia appare tutt’altro che sereno. A intervenire con decisione è Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente di spicco di Forza Italia. Riavvolgendo il nastro della manifestazione e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026
di

Inizia una nuova settimana, che chiude il mese con il 31 agosto, e vede protagonisti dell’oroscopo i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con uno splendido Sole riordinatore, accompagnato da Mercurio, entrambi nel segno della Vergine, a volere chiarezza di idee e progettazione nuova. La bella Venere rimane in Bilancia, il suo luogo elettivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]