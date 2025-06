Movida e droga alla Playa di Catania, sei arresti tra i lidi di viale Kennedy

Controlli serrati dei carabinieri di Catania lungo i lidi della Playa: sei persone sono state arrestate durante una serie di operazioni contro lo spaccio di droga nei locali notturni di viale Kennedy. Tra gli arrestati, quattro giovani di Niscemi e due pusher – un 22enne di Melilli e un 27enne di origine nigeriana – trovati in possesso di cocaina, cocaina rosa, MDMA, hashish e anfetamine. Le sostanze erano nascoste in borselli e pronte per essere vendute agli avventori. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato bilancini di precisione e contanti. L’intervento rientra in un più ampio piano di prevenzione della diffusione di stupefacenti nella movida estiva. Effettuati anche controlli stradali, con sei sanzioni per guida pericolosa.