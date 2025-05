Motta Sant’Anastasia, auto finisce contro un muro. Morta una bambina di 15 mesi

Incidente mortale lungo la strada provinciale 134, che collega Motta Sant’Anastasia al centro commerciale Etnapolis. Un’automobile Renault Twingo, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada andando a schiantarsi contro il muro di cinta di un’abitazione. A bordo dell’auto viaggiava anche una bambina di appena 15 mesi, che ha riportato ferite gravissime nell’impatto. Immediato l’intervento dei soccorsi: la piccola è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Poco dopo, come confermano fonti sanitarie al nostro giornale, è avvenuto il decesso.