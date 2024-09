Motta Sant’Anastasia, aggredisce la moglie e i sanitari del 118: arrestato 43enne

Avrebbe aggredito la moglie e il personale sanitario del 118. A Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, un 43enne catanese è stato arrestato dai carabinieri: avrebbe aggredito la moglie e il personale sanitario del 118, che la donna aveva chiamato. La signora ha detto loro che il marito era in preda a una crisi respiratoria, ma in realtà pare fosse ubriaco e avesse rotto mobili e oggetti. L’uomo, inoltre, avrebbe lanciato contro la moglie alcuni cassetti. L’accusa per il 43enne è maltrattamenti in famiglia. Nel 2022 la donna aveva già denunciato il marito, sempre per maltrattamenti, ma successivamente lo aveva accolto nuovamente in casa. Ora l’uomo si trova in carcere.