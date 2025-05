In moto si schianta contro un muro a Caltagirone: morto un 25enne agente di polizia penitenziaria

Si è schiantato con la moto contro un muro in via Parini a Caltagirone, in provincia di Catania. Così ha perso la vita il 25enne Antonio Grasso, che era un agente di polizia penitenziaria. Secondo quanto è stato ricostruito finora, per cause che sono ancora in fase di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo della moto di grossa cilindrata e sarebbe andato a sbattere contro un muro di cinta che delimita la strada.

L’incidente, che al momento sembrerebbe essere autonomo, è avvenuto la notte tra venerdì e sabato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, a bordo di una ambulanza, hanno trasferito il ragazzo all’ospedale Gravina di Caltagirone. Arrivato nella struttura già in condizioni gravi, poco dopo, il 25enne è morto. Sull’incidente sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia di Caltagirone.