Morto l’ex bomber del Palermo Vito Chimenti. Ha avuto un malore negli spogliatoi del campo

Un malore mentre si trovava negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico (Matera), prima della partita della squadra giovanile di cui era allenatore. Così è morto oggi pomeriggio a 69 anni Vito Chimenti. Ex attaccante con 77 presente e 13 gol in Serie A, Chimenti ha giocato anche nel Palermo segnando 29 reti in due stagioni. La partita di Eccellenza lucana prevista per il pomeriggio di oggi, dopo il decesso del 69enne non è più stata disputata. Al campo sportivo sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare a lungo l’allenatore. Ma per lui non c’è stato niente da fare. Nato a Bari nel 1963, Chimenti era diventato popolare a livello nazionale per la sua bicicletta con cui riusciva a saltare gli avversari che provavano a fermare la sua corsa verso la porta avversaria.